Peter Schmeichel mener at Manchester United bør ha en sportsdirektør. Han har også et forslag til hvem som kan bli det: Seg selv.

– Jeg vurderer å spille inn mitt navn, forteller den danske keeperlegenden til

Den engelske storklubben har offisielt sett ingen sportsdirektør, men det er klubbdirektøren Ed Woodward som styrer det meste av spiller- og trenerlogistikken.

– Det er en tøff måte å bli kjent med seg selv på, alle ser på deg og gransker deg. Jeg er ikke redd for det. Det vil også være en stor endring fra hva jeg har gjort, mener Schmeichel.

– Jeg ønsker virkelig å involvere meg i fotball igjen på et tidspunkt. Jeg vet at jeg blir eldre, men livet mitt har tatt en annen retning etter at jeg la opp.

Den nå 55-årige dansken tilbrakte åtte år av sin karriere på Old Trafford. Det ble en innholdsrik tid med fem Premier League-titler, tre FA-cup-triumfer og den ikoniske Champions League-seieren i 1999.

– Det som er veldig viktig nå er å få tilbake kulturen og identiteten til Manchester United, sier den tidligere målvakten.

– Jeg vurderer om jeg har kvalitetene. Hvis jeg kommer frem til et svar på det spørsmålet, vil jeg lansere mitt navn. Jeg vil tenke nøye over det gjennom julen, forteller dansken.

Mannen med 129 landskamper for Danmark har gjort diverse tv-jobber etter at han la opp som fotballspiller for 15 år siden.

Ole Gunnar Solskjærs neste utfordring som United-manager er hjemmekampen mot Huddersfield den 26. desember. Den kampen sendes for øvrig gratis på TV 2.