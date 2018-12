En dramatisk video postet på Instagram viser hvordan bølgen fra tsunamien skylder innover en konsert med den lokale popgruppen Seventeen.

Bandet spilte lørdag kveld på et strandresort i Java, da tsunamien rammet Sundastredet.

På videoen kan man se at publikum løper bort når bølgen tar tak i scenen, før den brytes.

Bandmedlem døde

Vokalist og frontfigur, Riefian Fajarsyah, har i etterkant postet en video på Instagram hvor han forteller at bandets bassist og et medlem av teamet rundt bandet, er døde.

I videoen forteller han også, ifølge The Guardian, at ytterligere to bandmedlemmer samt et medlem av teamet rundt bandet er savnet.

Fajarsyahs kone er også savnet.

Store ødeleggelser

Indonesiske myndigheter sier tsunamien muligens skyldes undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Krakatau.

Det meldes om store ødeleggelser i de aktuelle områdene, og søndag morgen er det meldt om over 200 døde og mange hundre sårede.

Talsmann ved de indonesiske myndightene, Sutopo Purwo Nugroho, sier ifølge nyhetsbyrået AP at tallene er ventet å stige.

De hardest rammede områdene er Pandeglang-regionen i Java, som omfatter nasjonalparken Ujung Kulon og populære turiststrender.

Skaffer oversikt

Norske UD opplyser til TV 2 at de er i ferd med å skaffe seg oversikt over situasjonen.

– En av våre lokale ansatte var på ferie i området og opplevde dette på nært hold, men han befinner seg i trygghet. Vi har ingen indikasjoner på at andre nordmenn er berørt av dette, sier pressekontakt i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, til TV 2.

Det var Øystein Andersen, ansatt ved Norges ambassade i Jakarta, som var på ferie i Vest-Java da tsunamien traff hotellet han og familien bodde på lørdag kveld.