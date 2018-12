Cabriolet: Hver gang jeg hører det ordet, tenker jeg på sol. På svingete veier, vind og lukten av sommer. Gjerne også musikk som passer til.

En gang kjørte jeg cabriolet på kystveien mellom Los Angeles og San Fransisco. Bilder fra den turen dukker fortsatt opp i hodet mitt. Sammen med andre bilder fra takløse turer rundt om i flere land.

De dukker opp i hodet mitt også når jeg en tirsdag morgen står utenfor hovedkontoret til den norske Mercedes-importøren. Jeg er her for å hente en cabriolet, nærmere bestemt C300 cabriolet. Og forholdene kunne knapt vært verre.

Dette er dagen vi får vinterens første snøfall i vår av landet. Det er kaldt, surt og snøslafsete. Og der på parkeringsplassen står en cabriolet som ser ut som den fryser og heller kunne tenke seg å være et helt annet sted.

I dag kommer du ikke mye lenger bort fra California, enn denne parkeringsplassen på Karihaugen nord for Oslo. Men været får man som kjent ikke gjort noe som helst med. Jeg hopper inn, setter på setevarmen og kjører avgårde. Med taket på!

Ja, det føles akkurat som det ser ut: Grått og trist!

Hva er nytt?

Mercedes har gjennomført en solid facelift av sin C-klasse i år. Her handler det om hele 6.500 nye og forbedrede deler. Nytt ratt og assistansesystemer kommer fra flaggskipet S-klasse. Den har fått nye LED-lys med 84 individuelt justerbare dioder. Heldigitalt instrumentpanel er på plass, og C-klasse er som eneste bil i denne klassen tilgjengelig med luftfjæring.

Cabrioleten har fått samme runde med oppussing som de øvrige C-klassene. Testbilen heter altså C300, det betyr at den har en firesylindret, 2-liters bensinmotor på 252 hestekrefter under panseret sitt. Det synes jeg – i alle fall på papiret – høres veldig riktig ut for en cabriolet som denne.

Mercedes har veldig mange fine roadstere på samvittigheten. Jeg har selv eid en SL fra 70-tallet og synes fortsatt den bilen er rålekker. Men når de har laget cabrioletutgaver av familiebilene sine, har ikke resultatet alltid vært like vellykket.

På denne C-klassen sitter imidlertid designet akkurat som det skal. Bilen ser lekker og sporty ut. Facelift og AMG-pakke bidrar til det lille ekstra her.

Designet sitter også med taket på. Stofftak har igjen blitt det foretrukne i denne klassen.

Hva er styrker og svakheter her?

Etter en lang periode der det virket som Mercedes mente at stjerne i fronten og tradisjonell merkevare var nok til å holde konkurrentene unna, har det skjedd mye de siste årene.

Bilene har blitt tilført en langt større må ha-faktor, både utenpå og inni.

Den er til stede også i cabrioletutgaven av C-klasse. Interiøret er stilig og gjennomført. Kjøreegenskapene trygge og komfortable. De kunne nok vært hakket mer lekne, men her er Mercedes som ofte ellers: Litt konservative.

Når været etter hvert blir litt bedre, jeg tar ned taket og skrur på det geniale air scarf-systemet (rett og slett varmeapparat i nakkestøttene), kommer godfølelsen krypende.

Mercedes har gjort en imponerende jobb med å stive av bilen. Den vanlige cabriolet-fleksingen merkes nesten ikke. Støydempingen er også god, bare inne i tunneler merkes det godt at bilen har stofftak.

Motoren gjør seg ikke bare bra på papiret. Den kler bilen veldig godt, sammen med silkemyk automat. 0-100 km/t går unna på 6,2 sekunder. På vanlig cruising maler den stille og pent der framme under panseret. Men den våkner kjapt når du ønsker det!

285 liter bagasjerom er greit til denne biltypen å være. Baksetene er trange og krever litt akrobatikk når du skal inn og ut. De passer (som vanlig) best for barn.

Taket går kjapt opp og ned, du kan også gjør denne øvelsen i fart. (Noen ganger haster det som kjent å få på taket)

Hva koster den?

C-klasse starter i dag på 470.000 kroner, da snakker vi sedan. Rimeligste cabriolet får du for taktiske 599.000 kroner. Da er det 194 dieselhester under panseret. Denne testbilen har startpris på 692.900 kroner. Med en lang liste ekstrautstyr innabords, ender vi på 850.000 kroner blank

Hvem er konkurrentene?

De tyske premiummerkene følger hverandre tett også i denne klassen. Audis representant heter A5 Cabrio, den har startpris litt under Mercedesen.

Hos BMW er det 4-serien som gjelder. Er du ute etter cabriolet med sporty kjøreegenskaper, blir den aldri feil.

Ut over dette merkes det godt at cabrioletutvalget har blitt tynnere de siste årene. Mange av de mer folkelige merkene har forlatt denne klassen.

Lyst skinn blir aldri feil i en bil som dette. Legg merke til nakkestøttene foran, her ligger det smarte Air scarf-systemet.

Vil naboen bli imponert?

Etter en periode der veldig mange satset på ståltak, har stofftaket kommet tilbake på svært mange cabrioleter. Mye av poenget er nok at kjøperne vil at det skal vises at de har kjøpt cabriolet.

C-klasse er pen og harmonisk og ikke uten en ganske betydelig snobbe-faktor. I denne klassen blir ikke det feil.

Broom mener:

Cabriolet-salget i Norge har bremset kraftig de siste årene. Det har flere årsaker, en viktig er at mange nok nå heller vil ha en elbil som bil nummer to, enn en cab.

Samtidig er det ingen ting i veien for å ha en bil som dette som eneste bil, i alle fall så lenge du har mulighet til å parkere den under tak. Noen fullverdig familiebil er den naturligvis ikke, men for single/par uten barn bør dette fungere veldig godt.

C-klasse har vokst seg til å bli en lekker og veldig gjennomført bil. Med denne motoren har den også krefter som bidrar til å gjøre kjøreturene ekstra morsomme. Uansett vær.

C 300 betyr sterk bensinmotor, helt riktig i en bil som denne.

Hva mener eierne?

Vi har mange vurderinger av C-klasse inne i Brooms bilguide, der eierne forteller om sine erfaringer. Én av dem er også på, klikk her for å lese mer:

Visste du at:

– Første C-klasse var i praksis oppfølger til nå etter hvert legendariske Mercedes 190. Debuten var i 1993.

– Frem til 1997 var C-klasse faktisk den minste bilen fra Mercedes. Det året kom A-klasse for første gang på markedet.

– Dagens C-klasse var første bil ut på en ny bilplattform, kalt MRA. Den sørget blant annet for at vekten gikk ned med rundt 100 kilo sammenlignet med forgjengeren.

Det er ikke mange varmegrader, men snøen er i det minste borte. Og da må naturligvis taket ned.

Mercedes C300 Cabriolet Motor: 2-liter bensin Effekt: 258 hk hk / 370 Nm 0-100 km/t: 6,2 sek Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,68 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,68 - 1,81 - 1,40 meter Vekt: 1.660 kilo Bagasjerom: 285 liter Pris: 692.900 kroner Pris testbil: 850.000 kroner

