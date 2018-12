Ifølge britiske Mirror får Ole Gunnar Solskjær kun hente spillere på lån når overgangsvinduet åpner i januar.

Solskjær skal ha fått beskjed fra Manchester Uniteds klubbdirektør, Ed Woodward, da han sa ja til jobben at han kun fikk låne spillere i januar, da klubben sparer penger til de har fått på plass en permanent manager.

Ole Gunnar Solskjær, som selv er midlertidig manager, får ifølge den britiske avisen ikke signere noen spillere permanent i første omgang som manager.

Under José Mourinho brukte klubben mer enn 4,5 millarder kroner på spillerkjøp, og om man inkluderer kjøpene under Louis van Gaal og David Moyes har klubben brukt over 8 millarder på spillerkjøp de siste sesongene. Derfor er klubben lite interessert i at Solskjær skal bruke enda mer i overgangsvinduet som kommer.

Dermed ser det ut til at Manchester United-supporterne må vente på en ny storsignering til sommeren. Om Ole Gunnar Solskjær skulle ende opp som den permanente manageren på Old Trafford vil han første kunne signere en virkelig stor spiller sommeren 2019.

Før Mourinhos avgang ble navn som Toby Alderweireld, Kalidou Koulibaly og Raphael Varane nevnt som mulige forsterkninger på stopperplassen. Etter de siste rapportene er det usannsynlig at noen av disse vil bli United-spillere i løpet av januar.

Ifølge flere britiske tabloider skal klubben nå ha rettet øynene mot Porto-forsvareren Eder Militao. Brasilianeren skal ha en utkjøpsklausul på omlag 500 millioner kroner, men Portos president har uttalt at klubben prøver å få på plass en ny kontrakt med en høyere klausul, så han kan definitivt bli en dyrere signering i sommervinduet.

En annen som blir koblet til Manchester United er Joshua King. Solskjær jobbet sammen med angriperen på klubbens akademi, og ifølge ønsker manageren en gjenforening. Men en potensiell prislapp på i underkant av 300 millioner kroner er det noe som heller ikke virker veldig sannsynlig sett i lys av beskjeden fra Woodward.