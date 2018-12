Kling

200 g smør

2 l helmelk

1–2 kopper semulegryn

ca. 2 kg hvetemel

Sånn gjør du

Smelt smøret, ha i melk og kok det opp. La det gjerne koke i tre–fire minutter. Ha i semulegryna og kok en fin grøt. Kok den i om lag ti minutter.

Slå grøten i et trau eller en bolle, mel ferdig med hvetemel med en gang. Her er det viktig å arbeide raskt, effektivt og smidig. Når du heller på med dette, er det lurt å gjøre seg helt ferdig med arbeidet. Dersom du går fra og lar deigen være halvferdig, kan du risikere at den blir seig og umulig å kjevle ut.

Ha ikke i alt melet med en gang, sett til halvparten først og så litt om gangen. Når du har hatt i nesten alt melet, kan du ta deigin ut på bordet og elte inn resten av melet. Arbeid raskt og effektivt.

Rull deigen ut til ei pølse, del deigen etter prinsippet først i to, så i to, så i to osv. Da får du like og passe store emner. Lag emna runde og glatte og fine i kantene. Legg de i det ene hjørne av bordet på litt mel, og med et håndkle over. Prøv om du kan bake de ut før de blir kalde. Da får du best resultat.

Kling skal steikes fort. Det vil si varm takke nesten på fullt. Den andre sida du steker, blir rettsida. Den bløter du først når du skal bløte klingen, og den blir utsida når du bretter den sammen.

Bløt klingen på begge sider, gjerne med en dusjeflaske, smør med mykt og godt smør, strø på sukker og brett langsidene inn mot midten til de møter hverandre, legg inn endene og legg så langsidene oppå hverandre. Klingen skal ha fire lag.

Klipp klingen i fine stykker og legg dem på et fint stettefat.

Bodils hvite, fyldige fiskesuppe

3–4 ørret på ca. 250–300 g

1 – 2 ts salt

2 laurbærblad

2 ts grovmalt pepper

Suppa

75 g kviteseidsmør

3–4 ss hvetemel

2 halvstore løk

1.5 l fiskekraft

½ melk

1 boks (3 dl) fløte

1 boks (3 dl) rømme

4 gulrot

1 purre

Gressløk til pynt

Sånn gjør du

Kok opp vann til krafta, 2 – 3 l i en kjele. Ha i salt og pepper til dette, samt et laurberblad.

Når vannet har koka opp, trekker du kjelen litt til sides og legger oppi fisken. La den stå ca. 20 – 30 min og trekke seg.

Til suppa begynner du med smør og mel. Ha oppi finhakka løk. Ha i krafta og rør godt ut, spe på med melk, fløte og rømme. Det er viktig å la suppa småkoke i om lag 15 min etter dette for å koke ut alle rømmeklumpene og for å få ei fyldig og jevn suppe. Her må du etter skjønn vurdere hvor tykk du vil ha suppa, noen liker den fyldig og litt tykk, andre liker den noe tynnere. Det kommer og an på om du skal bruke den som hovedrett med brød til eller om det er en forrett til en større middag.

Rens og skjer gulrøttene i små fine biter, det samme med purra.

La suppa småputre en god halvtime, dette gjør mye med smaken på suppa.

Denne gir virkelig en ren og mild smaksopplevelse av fiskesuppe.