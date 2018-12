Julenissen på historiens skraphaug!

Urettferdig fordeling

Gir til de rikeste, gjør han!

Når ga julenissen en opplevelse som julegave? Eller et fadderskap til et fattig barn i Burkina Faso, eller en geit i det minste? Har han noe gang besøkt et barn i Burkina Faso, Jemen eller Sør-Sudan? Nei, for der «tror de ikke på han». Tror julenissen han er en gud, eller hva? Hva slags selvbilde vitner dette om?

Julenissen har en fordelingspolitikk som ikke er forenlig med slik vi ønsker å ha det i et sosialdemokratisk Europa. Dette er ikke utjevning, han er en som gir til de rikeste. Hans forgjenger, hans opprinnelse, St Nicolaus, gjorde det motsatte. Han ga til byen fattige barn. Hvor ble det av idealet? Hvor var det julenissen mistet det? Ble det for mye gløgg?

Slavekontrakter i skatteparadis?

Apropos demokratiske spilleregler. Julenissen driver et forretningsimperium et sted nord på kloden uten offisiell adresse. Rovaniemi i Finland har gitt han en fiktiv adresse, men dette vet vi er fake news. Hvor får han tak i råvarene, og hvordan får han transportert dette til industrianlegget sitt? Dette er det ingen kontroll på!

Han produserer varene sine i et skattefritt område, et skatteparadis. Han utnytter en sårbar gruppe i samfunnet, nemlig kortvokste som har en ubegrenset lojalitet til denne storvokste mannen.

Hvilke arbeidskontrakter har de? Hvilke lønns- og arbeidsvilkår har denne utsatte gruppen? Har de i det hele tatt pensjonsrettigheter eller rett til avspasering etter å ha laget leker til titalls millioner av barn?

Grøt, grøt og atter grøt!

Hvilke rekreasjonsmuligheter har de i et iskaldt miljø? De må holdes innendørs, fanget! Ingen har kontroll på det! Hva lever de av? Grøt?

Alle er de ansatte kortvokste, men de er også kun menn! Hvor blir det av kvinnene i denne virksomheten? Rett nok har julenissen en kone, men hvilken funksjon har hun? Jo, hun lager grøt! Hvilket kvinnesyn er vi vitne til her?!

Helseskadelig

Det er høyst kritikkverdig at julenissen, som et forbilde for mange barn, har et så ensidig kosthold. Mange barn sliter med kroppsideal og kosthold. Vi vet at fedme er et voksende (!) problem i den vestlige verden. Skal overvekt være et ideal nå?

Vi vet at overvekt er et stort helseproblem, at det fører til for eksempel hjerte- og karsykdommer. Skal dette være noe våre barn ser opp til? Jeg tror ikke det!

Og, skal våre barn se opp til hvordan julenissen behandler sine dyr? I en ekstremt arbeidsintensiv arbeidsperiode skal noen få reinsdyr transportere millioner av tonn med gaver til disse fra før av rike barna.

Eller... vent nå litt.

Vi kan tenke oss om. Vi kan senke den dirrende pekefingeren et øyeblikk. Vi kan la være å skrive ut vårt sinne på sosiale medier eller i kommentarfeltene, bare fordi det er mulig å kjefte og smelle. Alle og alt kan angripes. Bare fordi det er mulig.

Kanskje Julenissen bare vil være snill, og gjør det på den måten han synes er best. Uten at han trenger å mistenkeliggjøres for det.

Kanskje ansetter han kortvokste fordi han vet få andre vil gjøre det. Kanskje elsker han sin kone, som er lykkelig for å ta vare på de som jobber på verkstedet. Kanskje er reinsdyra lykkelige når de flyr fra tak til tak, og kanskje er Rudolph bare rød på nesen kun fordi det er litt kaldt.

Og, kanskje er julenissen bare opptatt av at barn selv skal tenke over hva det er å være snill. Som for eksempel ikke å skjelle ut et menneske uten å vite noe om det. Jeg vet vel egentlig ikke om den julenissen jeg har sett for meg eksisterer. Det er kun rykter, og noen fremstillinger som trolig er fiksjon.

Jula kan også være en tid da vi lar tasten med utropstegnet være i fred.

Ta vare på hverandre, pust rolig, og ha en riktig god jul, alle sammen