– At Cardiff var motstander har litt å si. I Championship hadde de i snitt 166 pasninger per kamp og rykket opp. Det er et lag som ligger mye bak, og selv om de har vunnet fire av de siste fem hjemmekampene så var ikke det mot de hardeste motstanderne. Jeg er sikker på at Mourinho også ville vunnet den kampen, men jeg er og sikker på at han ikke ville vunnet kampen 5-1, sier han.

Likevel gir han Solskjær ros for måten United fremstod etter at de tok ledelsen.

– Etter at de ledet 3-1, så tok de ikke gassen av pedalen. Det gjorde de alltid under Mourinho. De nøyet seg ikke med det, og Solskjær sparte ikke på noe selv om det er et tett kampprogram fremover. Spillerne elsker å score mål og holde ballen høyere i banen. Det var viktig at de scoret fem mål igjen, siden sist gang det skjedde har Manchester City gjort det hele 29 ganger. Å få begravd det spøkelset betyr mye, sier Thorstvedt.

Paul Pogba som hadde to målgivende pasninger i 5-1-seieren, hadde også mest pasninger i siste tredjedel av banen med 31 pasninger. TV 2s ekspert mener det fremdeles er spørsmål om franskmannen etter kampen.

– Jeg har litt sympati med Mourinho der, for Pogba har hatt flere sjanser til å levere tidligere. Det er godt mulig at Pogba trenger bedre arbeidsforhold og en entusiatisk trener, der var kanskje Mourinho litt mer «old school» som mente han var mer opptatt av hårfrisyrer og sosiale medier. Dette var én kamp, og problemet til Pogba har vært at spillere går rett forbi ham. Han har vært dårlig defensivt og det gjenstår om han forbedrer seg der når det kommer tøffere kamper, forteller Erik Thorsvedt.