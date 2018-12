Det var en blid Ole Gunnar Solskjær som møtte pressen etter en overbevisende 5-1-seier i sin første kamp og forteller hva han sa til spillerne før kampen.

– At de skal spille fotball som dem kan. Det er en garderobe full av kvalitet, og den beste elleveren jeg noen gang har sendt ut. Jeg tekstet Fergie om det i går kveld. Så snart jeg hadde klart å velge laget i går, var det godt bare å få slappet av. Da var det gjort, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Ole Gunnar Solskjær forteller at han sov langt bedre i natt enn han gjorde de første nettene etter sjokkansettelsen.

– De første par nettene tenker du på absolutt alt ... når du kommer inn i garderoben og blir kjent med spillerne tenker du at det her er kjekt, og føler at du er kommet hjem, sier Solskjær til TV 2.​

Solskjær var tidlig klar med hvem han ville spille med fra start. Det var ingen diskusjon om at Paul Pogba skulle starte.

– Jeg plukket ut laget tidlig i går, det må man gjøre, ellers tenker man på det hele natten. Paul Pogba var sikker på laget, jeg har jobbet med han før. Han har kvalitet, som alle de andre. Jeg nøt å jobbe med han disse dagene og jeg kommer til å nyte de dagene fremover også, sier han til BBC etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær mener 3-1-målet var et viktig punkt i kampen mot Cardiff.

– Rashford har den skuddteknikken, vi får en god start og det andre målet er flott, selv om det er via en Cardiff-spiller. Men reaksjonen etter straffen var bra. Måten spillerne spilte seg igjennom og satte 3-1-målet var viktig. Det var nøkkelen i denne kampen, sier 45-åringen og ble minnet på at sist United scoret fem mål i en Premier League-kamp, var det Sir Alex Ferguson siste kamp for United.

– Det var Mike Phelan sin siste kamp også. Det er en god start og vi skal nyte desse dagene, men det er en kamp andre juledag. Det er fremdeles ting vi kan jobbe med og vi må fortsette å forbedre oss, sier Solskjær.

På spørsmålet om det blir en overraskende bra jul, smiler han lurt.

– Jeg vet ikke om mamma og pappa er fornøyd, jeg skulle egentlig feire julen hos de. Nei, men de kommer over hit i morgen. Vi må ta en kamp om gangen, men jeg skal nyte denne kvelden, sier Solskjær.