En av journalistene som er mektig imponert over det han fikk se av Solskjærs mannskap, er Manchester Evening News-korrespondent Samuel Luckhurst.

Luckhurst er vanligvis ikke fremmed for å rase med sablene når det går dårlig med de røde djevlene, og serverer et stikk til retning José Mourinho når han omtaler kampen.

– Det setter Mourinho og spillerne i et dårlig lys at innen to dager etter at en ny trener ankommer Carrington (Manchester Uniteds treningsanlegg, journ. anm), kan de spille som de gjorde i første omgang, skriver Luckhurst på Twitter.

– Mourinho har kanskje ikke stått for den mest positive fotballen, men noen av spillerne har helt klart kostet laget poeng, følger han opp.

Pogba: – Alt fungerte ikke under Mourinho

'Ole's playing the way that United should,' United fans sing. He's earned a couple more chants today. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 22. desember 2018

Flere spillere skal ha hatt et anstrengt forhold til Mourinho. Kanskje aller mest har ryktestormen blåst rundt Paul Pogba.

Den franske stjernespilleren fikk ikke slippe til på banen engang i Mourinhos siste kamp. I Solskjærs første kamp var han tilbake fra start, og ble hyllet av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen som banens gigant.

Selv er Pogba kryptisk når gamlemanageren blir tema.

– Vi spilte bra. Lagets prestasjon var strålende, og jeg vet at dere vil spørre meg – «å, ja, med José ...». Under José vant vi trofeer. Det takker jeg ham for. Alt fungerte ikke så bra, men vi vant trofeer. Å vinne trofeer gjør at du forbedrer deg som person, og slik er det. Det er fortiden. Jeg ønsker å takke ham for det, siteres Pogba av Manchester Evening News.

Rooney: – Noe man aldri ville sett under Mourinho

Manchester Uniteds mest scorende gjennom tidene med 253 mål, Wayne Rooney, mener vi ikke hadde sett Ole Gunnar Solskjærs taktikk under Mourinho.

– Vingbackene, Luke Shaw og Ashley Young, spesielt Young, posisjoneringen deres når Manchester United hadde ballen er noe man aldri vil sett under Mourinho. Jeg synes holdningene og måten de har tatt imot instrukser har vært fantastisk, sier Wayne Rooney til BT Sport, ifølge Manchester Evening News.

Landsmann og tidligere Manchester United- og Liverpool-spiller, Michael Owen, mener at United ikke ville hatt en slik førsteomgang under portugiserens ledelse.

– Jeg tror ikke de ville hatt det. Spillerne ville ikke vært i de posisjonene. Under Mourinho fikk de ikke spillerne fremover på banen, sier Owen og fortsetter:

– Som Wayne sa om vingbackene som går fremover, og når du i tillegg har Pogba, Martial og Rashford som linker sammen. Jeg tror ikke et sånt mål hadde skjedd under Mourinho, sier han til BT Sports og refererer til 3-1-målet.

– Ville holdt på resultatet

Wayne Rooney trekker frem et punkt som har forandret seg fra tiden med José Mourinho.

– Forskjellen fra Mourinho er at da han fikk et mål, så ville han holdt på det resultatet, sier klubbens tidligere kaptein og trekker frem reaksjonen til Solskjær etter 1-0 målet til Marcus Rashford.

Manchester United ga seg ikke før det stod hele 5-1 på Cardiff City Stadium. Det er første gang siden Sir Alex Ferguson at United har scoret fem mål i én og samme Premier League-kamp.