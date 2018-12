Vartet opp med festfotball i Solskjærs drømmedebut

Cardiff - Manchester United 1-5

2 minutter og 58 sekunder. Det viste kampklokken da Ole Gunnar Solskjær kunne slippe jubelen løs for den første Manchester United-scoringen under hans regime.

Se alle scoringene i videovinduet øverst i saken!

Fra over 25 meter sendte Marcus Rashford et lekkert frispark over muren og inn i mål bak en utspilt Cardiff-keeper. Før halvtimen var spilt doblet Ander Herrera ledelsen med et langskudd etter et solid forarbeid fra Paul Pogba.

– Det er helt uvirkelig. Man får frysninger på ryggen av den starten. Karrieren som spiller var eventyrlig. Kanskje dette er starten på noe lignende som manager, sier Nils Johan Semb i TV 2-studio.​​

Syv minutter før pause fikk United seg en kalddusj da Victor Camarasa dunket inn et straffespark etter at Rashford hadde handset, men kun minutter senere svarte Solskjærs menn med et gnistrende angrep. Etter mange lekre og raske kombinasjoner prikket Anthony Martial inn 3-1.

Etter 55 minutter skaffet Jesse Lingard straffe. Den tok engelskmannen selv og prikket inn lagets fjerde for kvelden. Og på overtid fikset samme mann nok et mål.

Det var første gang siden Sir Alex Fergusons siste kamp at Manchester United har scoret fem ganger i en ligakamp.

– Dette er en enorm energifrigjøring. Det ble det bildet som vi trodde. United har full kontroll. De kontrollerer kampen helt inn og er best i alle faser, sier Semb.

Smørblid Solskjær

​Ole Gunnar Solskjær var også en stolt og glad mann etter kampslutt.

– Var det en slik kamp du drømte om i natt?

– For å være helt ærlig drømte jeg ikke om kampen i natt. Det er den beste søvnen jeg har hatt. I begynnelsen tenkte man på absolutt alt. Så har man kommet inn i garderoben og blitt kjent med spillerne. Man føler at det er kjekt og at man er kommet hjem, sier den ferske United-sjefen til TV 2.