For få uker siden fikk Nicolai Roan, samboeren til Nina Jensen, beskjed om at svulsten trolig hadde kommet tilbake.

– Legene fryktet at den hadde vokst så mye at det ikke var mulig å gjøre noe med det, og noen frarådet til og med operasjon, da de mente det var gått for langt. På kort tid forvandlet livet seg igjen til et mareritt, skriver Jensen på Facebook.

Nå har familien fått gladbeskjeden om at det verken var kreft eller svulst.

– Den beste beskjeden man noensinne kan få. Vi håper kreften er borte for evig og alltid, skriver Jensen i en SMS hun til TV 2.



Jensen har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi innlegget.

– Den beste julegaven

– Det som legene i utgangspunktet fryktet var ny svulst, viser seg imidlertid ikke å være det, og det er ikke spor av verken svulst eller kreft! Vi er overlykkelige og dette var den beste julegaven vi kunne få, skriver Jensen på Facebook.



Hun omtaler beskjeden som den «beste julegaven man kan få».

– Dette blir uten sidestykke den beste julen noensinne, skriver Jensen, som er søsteren til finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg er så utrolig stolt av Nicolai, og så utrolig utrolig utrolig utrolig glad. Snakk om å gå fra helvete til himmel på rekordtid, skriver hun videre på Facebook.

​Jensen er utdannet marinbiolog, og ble kjent for offentligheten da hun i fem år var leder for miljøorganisasjonen WWF.

I 2017 forlot hun WWF, for å lede Kjell Inge Røkkes milliardprosjekt «Rev Ocean».

Åpenhjertige

I august sto Jensen og samboer Roan frem med sin tøffe historie.

Lykken var komplett for paret da sønnen Eik kom til verden i mars 2018. Men alt ble brått snudd på hodet da Roan, bare noen uker etter fødselen, ble alvorlig syk.

– Det kom som et lynnedslag fra klar himmel. Det strålte gjennom hele kroppen, fortalte Roan i et åpenhjertig intervju med TV 2.

– Jeg husker at jeg reiste meg opp fra sofaen, så bort på Nina og prøvde å forklare hva som skjedde.

Se hele intervjuet her: