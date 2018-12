Chelsea - Leicester 0-1

Jamie Vardys giftige avslutning etter 51 minutter var det Leicester trengte for å slå Chelsea på Stamford Bridge.

​Se målet øverst i saken.

James Maddison fant måltyven med en lekker pasning, og den dyktige avslutteren var bestemt og dyktig da han overlistet Kepa.

Marcos Alonso fikk en enorm mulighet til å utligne på overtid, men spanjolen traff innsiden av stolpen og ballen spratt ikke vertenes vei. Dermed kunne Leicester innkassere en overraskende borteseier i London.

Det var altså Maurizio Sarris første tap på Stamford Bridge. Men London-klubben er fortsatt på fjerdeplass foran Arsenal med bedre målforskjell. Leicester er oppe på en niendeplass etter seieren.

Skuffet Sarri

– Vi spilte ikke som et lag, men som elleve forskjellige spillere, sier Chelsea-sjefen etter det skuffende hjemmetapet.

Italieneren mener også at laget hans ikke reagerte bra etter baklengsmålet.

– Vi virket mentalt forvirret, mener Sarri.

Slik var kampen

​Willian fikk en tidlig mulighet til å sende Chelsea i føringen. Landsmannen David Luiz slo en stårlende langpasning som sendte Willian alene med Kasper Schmeichel, men brasilianerens forsøk gikk utenfor stolpen.

Etter 15 minutter var David Luiz millimeter unna å gjøre 1-0, men brassen var akkurat for sen til å sette pannen på Willian-corneren som Pedro stusset mot bakerste stolpe.

Chelsea styrte det meste på Stamford Bridge, og Eden Hazard dunket et skudd i tverrligger etter 32 minutter.

Wilfred Ndidi testet Kepa med et knallhardt skudd kort tid før pause, men den baskiske keeperen vartet opp med en praktredning da han stoppet forsøket. Dermed gikk lagene målløse til pause.

Vardy-mål

Etter hvilen var det Leicester som kom best i gang. 51 minutter var gått da James Maddison spilte fri Jamie Vardy, og angriperen avsluttet strålende til 1-0.

Hazard var nær ved å utligne etter 58 minutter, men belgierens skudd fra skrått hold var ikke presist nok for å overliste den danske Leicester-keeperen. Like etter gjorde Maurizio Sarri et dobbeltbytte. Ut gikk Willian og Mateo Kovacic, mens Ruben Loftus-Cheek og Olivier Giroud kom entret banen.

Kun minutter senere holdt Leicester på å doble ledelsen. Kepa kastet seg ned for å stoppe et innlegg, men keeperen klarte ikke å holde ballen og den falt i beina til Vardy. Spissen prøvde seg med et frekt hælspark, men Cesar Azpilicueta var god da han blokkerte avslutningen.

Ett minutt før fulltid fikk Antonio Rüdiger hodet på en corner, men tyskerens stuss gikk utenfor buret. Like etterpå fikk Marcos Alonso en enorm mulighet til å redde Chelsea-poeng da han kom alene med Schmeichel, men spanjolen traff innsiden av stolpen og ballen spratt ikke Chelseas vei.