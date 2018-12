Drømmemål i ellevill snuoperasjon: – Det er det råeste treffet jeg noensinne har sett

Straffespark like etter hvilen

Crystal Palace fortsatte i det gode sporet etter hvilen. Andros Townsend headet ballen i stolpen før returen datt ned til Max Meyer. Tyskeren vippet ballen opp i luften før han ble felt av Kyle Walker. Straffespark til gjestene. Luka Milivojevic var sikker og satte sitt fjerde straffemål for sesongen.

Sergio Aguero ble byttet inn bare fire minutter inn i andre omgangen, men klarte ikke å hjelpe City-laget med å komme inn igjen i kampen. Crystal Palace holdt unna og ryddet unna det de lyseblå kom med.

Så fem minutter før slutt spilte City seg rundt på høyresiden. Innbytter Kevin de Bruyne slo inn et innlegg som dalte ned i lengste kryss og City reduserte med få minutter igjen. I de hektiske sluttminuttene var Gabriel Jesus nær med å utligne med en heading som endte like over mål. Crystal Palace klarte å holde unna det massive presset fra hjemmelaget og vant 3-2 over Manchester City.

Alexander Sørloth var på benken for Crystal Palace under hele kampen.