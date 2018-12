Hylles som folkehelter etter at de oppdaget tre Marokko-drapsmistenkte på bussen

Torsdag skulle være en helt vanlig dag på jobben for marokkaneren Suleiman, som selger nøtter og vann til busspassasjerene i Marrakech.

Han var en av to som bidro til at sikkerhetstjenestene kunne pågripe de tre ekstremistene som var ettersøkt for drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24).

Nå hylles den fattige firebarnsfaren som en folkehelt, melder marokkanske Hibapress.

En rekke aktivister på sosiale medier har lansert en stor kampanje, hvor de krever belønning til de to personene som bidro til arrestasjonene.

Ouazid Younes, Rachid Affati og Eijoud Abdessamad ble tatt etter en jakt som varte i 72 timer. Intense avhør av den fjerde mistenkte, Abderrahmane Khayali, som først ble pågrepet, hadde satt politiet på sporet av de tre andre.

De fire marokkanske ekstremistene har sverget troskap til IS-lederen i en video som ifølge Kripos ble spilt inn i forrige uke, og deretter delt på sosiale medier torsdag.

Selgeren som oppdaget de tre mistenkte terroristene har ifølge VG fått fullstendig munnkurv, men nå forteller en av vennene som også var der hva som skjedde på bussen.

– Vi fikk en dårlig følelse

Hver gang det kommer en buss til stasjonen, får passasjerene tilbud om å kjøpe varer som nøtter og vann av selgere som stiger på. Torsdag var det en dame og et barn på bussen, i tillegg til tre menn som satt bakerst.​

– Jeg går om bord på bussen med tre andre for å selge nøtter. Said, en av mine venner som også er selger, får øye på mennene bak i bussen. Han ser at en av dem har et lite sverd på seg. Da sender han meg en melding for å gi beskjed om at en av mennene har på seg et sverd. Han gir meg beskjed om å komme meg av bussen, sier Suleiman i et intervju med Hibapress.

Da de gikk ut av bussen, spurte han vennen om han var sikker på det han hadde sett, og ba ham gå om bord igjen for å dobbeltsjekke.

– Said gikk om bord igjen for å dobbeltsjekke. For vi ble plutselig litt usikker på situasjonen. Da han kom ut, bekreftet han at mennene hadde på seg kniver, fortsetter Suleiman.

De to fikk en dårlig følelse, og Suleiman sa til Said at de måtte gjøre noe:

– De er enten kriminelle som har drept, eller så er de på vei for å drepe. Vi fikk en dårlig følelse. Da bestemte vi oss for å melde fra til politiet så fort som mulig.

– De er ikke mennesker

Said ble igjen ved bussen, mens Suleiman gikk for å melde fra.

– Jeg fortalte politiet hva jeg hadde sett og pekte ut bussen. De tok imot beskjeden og ba meg om å gå tilbake til arbeidet mitt, og det gjorde jeg.