Mange av oss vet hvordan det er å bruke x-antall timer på å surfe på bruktbilannonser. Enten vi drømmer, eller faktisk er på jakt etter potensielle kjøp.

En bil undertegnede alltid har vært fascinert av, er Range Rover Sport. Og da den kom i en helt ny generasjon i 2014, nådde sikle-faktoren nye høyder.

Men én ting har en ny Range Rover Sport aldri vært, og det er billig.

Fire år senere har imidlertid prisen blitt halvert. Siden de fleste kostet minst 1,2 millioner kroner ny, er det fortsatt en dyr bil. Men i alle fall langt mer oppnåelig enn før.

Nå har vi snublet over den første som er priset under 600.000 kroner, uten at kilometerstanden er hårreisende høy.

Godt kjøp

Før du gjør klar kredittkortet, så skylder vi å gjøre oppmerksom på at det ikke er mye under 600.000 kroner. Prisantydningen er nemlig en klassiker: 599.000 kroner.

Hva får du for denne prisen? Spør du en Tesla Model X-fanatiker, vil han svare noe slikt: En tung-, svært lite miljøvennlig-, treg- og avleggs fossilbil. Han vil påpeke at den blir ydmyket i et lyskryss, og kanskje også si noe om at infotainmentsystemet er så tungrodd og gammeldags at det kan få selv en Commodore 64 til å virke topp moderne.

Ingenting at dette vil strengt tatt være feil. Men det finnes også et annet svar på spørsmålet ...

Det er ingen tvil om at Range Rover Sport gjør seg i vinterlandskap.

Komfort i særklasse

For andre vil nemlig si følgende: Du får en av markedets råeste, skikkelige offroadere, med luftfjæring og skyhøy komfort. Den har et design som gir godfølelse for veldig mange, og bak rattet føler du deg veldig tett på uovervinnelig.

Kjører du denne, kan du tilbakelegge tusenvis av kilometer, uten å bli sliten – og helt uten rekkeviddeangst. Den kan også trekke henger på opptil 3,5 tonn, om du skulle ønske det.

Kul farge

Bilen vi har funnet er forøvrig en norsksolgt bil, og alle servicer dokumentert. Bilen har rullet 114.000 kilometer, som slett ikke er urovekkende høyt for en 2014-modell. Men som vanlig, det dukker fort opp litt kostnader når man bikker 100.000 kilometer.

Forøvrig liker vi den rød-oransje lakken, som var en signatur-farge da modellen ble lansert. Lyst skinn passer også godt til luksus-SUVer. Kanskje ikke det mest praktiske, men veldig pent å se på.

Mange vil ha sort/sort – men det er kult at noen skiller seg litt ut.

Dieselmotoren på 211 hk er litt undermotorisert til en så stor bil.

Slapp motor

20" vinterdekk og 21" sommerdekk følger med, i tillegg til en rikelig liste med utstyr. Dette er HSE-utgaven, som betyr at det fulgte med mye alt fra start.

Noen kruttønne er det imidlertid ikke snakk om. 3-liters dieselmotoren yter litt veike 211 hk. Det er ikke mye på en så stor bil.

0-100 km/t tar deg derfor 10,3 sekunder.

Forbruket er oppgitt til 0,73 l/mil. Ikke veldig lavt, men så snakker vi en seriøst diger og tung bil, også.

Lyst skinn gir ofte et ekstra påkostet utseende. Faksimile: Finn.no

Driftssikkerhet

Vi klarer ikke å la være å påpeke at Range Rover/Land Rover ikke akkurat har verdens beste rykte når det kommer til driftssikkerhet. Første generasjon av Range Rover Sport kan sende selv den mest velstående eier i en økonomisk krise.

Det har blitt bedre, men fortsatt finnes det en del som er skeptiske til disse bilene. En ordentlig tilstandsrapport, gjort av noen som kan disse bilene, er smart.

Det står ingenting om garanti i annonsen. Det ville vi sjekket opp. Kan være gull verdt ...

