4-3-3: De Gea - Young (kaptein), Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial.

Benk: Romero, Bailly, Dalot, Andreas Pereira, Fellaini, Fred, Mata.

Som forventet er Romelu Lukaku ute med en liten skade.

Solskjær har valgt å hente Pogba, som han var sjef for da han var reservelagstrener for de røde djevlene, tilbake i startoppstillingen.

Slik forklarer Solskjær laget

Før kampen forklarte spisslegenden avgjørelsen.

– Jeg har hatt ham før. Alle vet hvilken spiller han er, og hvor god han er når han er i form. Hvorfor ikke så fort som mulig? Han kommer til å utgjøre en forskjell for oss, sa Solskjær til BT Sport.

Manchester Uniteds manager fortalte at han forhørte seg med assistentene sine, Michael Carrick og Kieran McKenna, før han valgte sine elleve.

– De har vært her hele sesongen. Men jeg har sett noen kamper, og har hatt mine tanker om hvordan mitt Manchester United-lag skal se ut. Det er det du gjør som fan, påpekte Solskjær.

– Spennende laguttak

Pogba skal ha hatt et anstrengt forhold til José Mourinho. Den siste tiden har 25-åringen måttet tåle å bli vraket. I Mourinhos siste kamp, mot Liverpool, ble han ikke engang byttet inn til tross for at United slet fremover i banen.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener at Solskjær gjorde riktig i å velge spillere som Rashford og Pogba fra start.

– Det er et spennende laguttak. Han har noen han trenger å få i gang, og det store navnet er selvfølgelig Pogba. Han velger dem han må ha i gang for å få dette på skinner igjen, sa Hangeland før kampstart.