Mannen hevdet han skulle bruke dukken som modell i forbindelse med portrettfotografering og landskapsfotografering, skriver NRK Troms.

Han er tidligere dømt for overgrep mot barn under den seksuelle lavalder.

– Retten anser en slik barnedukke å være samfunnsskadelig ved at den bidrar til holdninger som går i retning av å gjøre seksuelle overgrep mot barn mindre betenkelig, heter det i dommen fra Senja tingrett.

Flere har bedt om avklaring og mer forskning på sammenhengen mellom å ha sexdukker som ser ut som barn og det å faktisk begå seksuelle overgrep mot barn.

– Vi kommer til å følge rettssakene som kommer fremover og se hva som blir resultatet i domstolene. Det er absolutt behov for en rettslig avklaring, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna, som mener det er et sterkt behov for mer forskning på sammenhengen.

Sjef Emil Kofoed i Kripos mener slike seksualiserte dukker vil øke risikoen for å begå overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn, sier han.