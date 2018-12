– Han ser fotball på en annen måte enn de fleste andre

Arsenal-spissen var i perlehumør etter den viktige trepoengeren.

– Det er kult. Det er godt å vite. Men sesongen er fortsatt lang, sa en smilende toppscorer etter kampen.

Slik var kampen

​​Det var et under at det ikke ble et tidlig mål i London. Arsenal noterte seg for to store muligheter før det var spilt 10 minutter, men den siste presisjonen manglet.

Etter 14 minutter fikk Arsenal ballen likvel i mål. Pierre-Emerick Aubameyang var mannen som noterte seg for scoringen, men forspillet var det mest spektakulære. Arsenal trillet ball foran Burnleys sekstenmeter, og på det tredje siste trekket åpnet Mesut Özil opp forsvaret med en perfekt vektet pasning til Kolasinac.

Vingbacken la igjen på direkten til Aubameyang, som kunne sette inn 1-0 med utsiden av foten.

– Mange hadde skutt i den posisjonen. Men det er ikke snakk om. Han er en utrolig avslappet og fin spiller, sier Erik Huseklepp om Özil.

Bråkmaker Barnes reduserte

Etter 34 minutter ble det ampert på Emirates. Ashley Barnes og Sokratis barket sammen i en duell og det utartet seg til en skikkelig brytekamp utenfor banen. Det hele endte med gult kort til Burnley-spilleren.

– Det er ekstremt bra dømt. Ashley Barnes prøver å provosere frem en situasjon som skal få Sokratis utvist, men dommeren gjennomskuer det, sa Huseklepp.

To minutter ut i andreomgang doblet Arsenal-ledelsen. Angriperne fikk mye tid og rom på Burnleys banehalvdel etter en kjapp kontring, og Lacazette utnyttet tiden til å slå en bra pasning til Aubameyang. Den formsterke angriperen banket inn 2-0 opp i nettaket.

Det var gabonerens tolvte ligamål denne sesongen. Det betyr at han i skrivende stund er toppscorer i Premier League.

Ashley Barnes var innblandet i mye tumulter også etter hvilen, men dommeren viste ikke noen flere kort til angriperen.

Det kunne bortefansen være glad for. Barnes var nemlig først på en fri ball i Arsenal-boksen og prikket presist inn reduseringen etter 63 minutter.

Özil-assist

​Syv minutter senere fikk Jack Cork en stor mulighet til å utligne, men engelskmannen klarte ikke å presse avslutningen under tverrliggeren.

– Det er en kjempemulighet! Han aner nok ikke hvor god tid han faktisk har der, sa Mørtvedt.

Men det ble ikke noen Burnley-poeng på Emirates. På overtid noterte Özil seg for en assist da innbytter Alex Iwobi scoret 3-1 fra kort hold. Tyskeren driblet seg innover i boksen, før han slapp ballen via en Burnley-forsvarer og videre til Iwobi. Dermed endte det 3-1 i London.