Markedet for små SUV-er og crossovere øker kraftig, særlig i Europa. Derfor er det svært viktig for bilprodusentene å være her.

Dette har vært en utfordring for Ford som i vår del av verden ikke har hatt noen mindre SUV enn Kuga.

Men det fant de en løsning på for et par år siden. Da kom EcoSport til vår del av verden. Men i stedet for å utvikle en bil for det europeiske markedet, valgte de å komme med en oppgradert versjon av en bil som opprinnelig er beregnet på markeder med lav kjøpekraft.

Der er det gjerne en ting som gjelder: Nemlig lavest mulig pris. Det skinte tydelig gjennom i den indisk-produserte EcoSporten. Men spesielt rimelig ble den likevel ikke etter å ha vært gjennom det norske avgiftskverna.

Tidligere i år fikk bilen en omfattende oppdatering, med flere endringer. Nytt er også en mer sporty versjon som heter ST Line.

Slik så EcoSport ut da den ble lansert. Legg merke til reservehjulet på bakluka.

Hva er nytt?

I starten fikk du EcoSport kun med forhjulstrekk, men nå har den også kommet med 4x4. For det norske markedet er dette svært interessant. Målgruppa til denne bilen er nok i hovedsak "godt voksne", mange av dem setter pris på ekstra framkommelighet og den tryggheten firehjulstrekk gir.

Testbilen er en ST-Line-utgave, det betyr blant annet et stylingkit som fungerer bra på EcoSport. Plutselig ser den ut som en liten tøffing, fargen og mange detaljer i sort underbygger det.

AWD betyr at EcoSport nå har kommet med firehjulstrekk.

Hva er styrker og svakheter her?

EcoSport er en kompakt og høyreist bil. Her setter de godt voksne seg inn, ikke ned. Og vel på plass, sitter de høyt, med god oversikt over trafikken.

Støydempingen har blitt bedre, men er fortsatt ikke imponerende. Det merkes også at understellet ikke er spesielt påkostet. Ecosport føles litt stumpete, samtidig som det smeller i hele bilen når du kjører over større ujevnheter.

1,5-liters dieselmotor med 125 hestekrefter gir helt greit overskudd i denne bilen. Den manuelle girkassa er lettsjaltet, men i en bil som dette foretrekker vi helt klart automat. Og slik bilmarkedet har blitt i Norge nå, hadde bensinmotor, automat og 4x4 vært en langt bedre kombinasjon. Men den kan ikke Ford levere.

Testbilen har ganske mye fint utstyr på plass, vi savner egentlig bare adaptiv cruisekontroll.

Litt kantete og rar bakfra, dette er ikke vinkelen EcoSport gjør seg best fra.

Hva koster den?

På dette området sliter EcoSport. Testbilen starter på 336.400 kroner. Fire utstyrspakker, hengerfeste, soltak og metallic løfter prisen opp til 375.400 kroner. Utstyret i seg selv er ikke veldig kostbart, men sluttsummen blir rett og slett i høyeste laget.

Du kan for eksempel kjøpe mer primitive, men samtidig en god del større, Dacia Duster, til en betydelig lavere pris. Eller du kan gå for toppmodellen av mer påkostete Mazda CX-3 med bensinmotor på 150 hestekrefter, automat og 4x4 – også den billigere.

Det betyr at Ford-selgerne har en tøff jobb her.

Hvem er konkurrentene

To av dem har vi nevnt allerede, og det er mange flere å velge mellom i en klasse som etter hvert har fått svært mange medlemmer. Sist ut er biler som Skoda Karoq og Seat Ateca. Fra før har vi Kia Stonic/Sportage, Hyundai Kona, Opel Mokka og Toyota C-HR.

Nissan Juke og VW T-Roc hører også med. Som du skjønner: Skal du gjøre denne utvelgelsesjobben grundig, kommer det til å ta tid.

Vil naboen bli imponert?

Forrige gang vi testet EoSport mente vi at naboen kanskje heller ville synes litt synd på deg, enn å bli imponert over bilvalget. Design-oppgraderingen har hjulpet på det. Den ser fortsatt litt butt og smal ut, men særlig fronten på testbilen er vellykket.

Testbilen er en ST-Line, det betyr stylingpakke som helt klart gjør bilen tøffere.

Broom mener:

Etter en trang fødsel har EcoSport løftet seg flere hakk. 4x4 er også attraktivt på en bil som dette, men prislappen gjør at det er vanskelig å anbefale denne bilen foran mange sterke konkurrenter.

Til det skinner det litt for tydelig gjennom at dette er en lavpris-konstruksjon, der Ford har tatt snarveier for å holde kostnadene nede. Mange ting er riktig med denne bilen, men i sum holder det ikke helt.

Om noen år tipper vi dette kan være et aldri så lite kupp på bruktmarkdet, hvis du "bare" skal ha en enkel og ukomplisert bil med 4x4.

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har flere hundre vurderinger av Ford-modeller. Klikk her for å se nærmere på dem. Eier du en Ecosport? Da håper vi du vil fortelle om den her.

Interiøret henger greit med de fleste konkurrentene, men det er mye svart og hard plast her inne.

Visste du at:

– EoSport er et resultat av en strategi kalt ”OneFord”. I stedet for å skreddersy modeller for de ulike markedene, satser Ford på å selge de samme bilene over hele verden, med bare mindre endringer.

– EcoSport har to større ”søsken” i det norske markedet. Kuga nærmer seg snart avløsning, den større Edge er basert på dagens Mondeo og får snart facelift.

– Grunnen til at bakluka er hengslet på siden – og ikke på toppen – er at Ecosport ble lansert med reservehjul på bakluka. Men den løsningen er nå borte i vår del av verden.

Denne bakdøra er ikke noen innertier på trange parkeringsplasser. Løsningen er slik fordi bilen i starten hadde reservehjulet montert på selve døra.

Ford Ecsport Modell: 1,5 EcoBlue TDCI ST-Line AWD Motor: 1,5-liter diesel Effekt: 125 hk 0-100 km/t: 10,9 sek Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,45 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,09 - 1,76 - 1,64 meter Vekt: 1.453 kg Bagasjerom: 355/1.238 liter Pris: 375.400 kroner

