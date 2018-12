Fra kl. 18: Se Cardiff - Manchester United

Den svenske kommentatoren Noa Bachner setter store spørsmålstegn ved Manchester Uniteds ansettelse av Ole Gunnar Solskjær. I sin kronikk i Expressen skriver han følgende:

– Han ler alltid, har krøllete hår og en gang i tiden laget han mål hver gang han ble byttet inn. Veldig bra, slik innleder Bachner kommentaren.

– En blanding av romantikk, latskap og inkompetanse

​Men Solskjærs meritter som manager er ikke noe svensken lar seg imponere av.

– For fem år siden så Premier League ut til å være et for stort steg. Solskjærs Cardiff tapte 16 av 30 kamper før han fikk sparken. Merittlisten har ikke blitt fylt opp av nye titler eller oppsiktsvekkende fremgang siden den gang. Hans jobb de seneste årene er jo ikke i nærheten av for eksempel Rikard Norling, men Norling skulle vel aldri være i tankene for jobben på Old Trafford. Grunnen til det? Det handler om noe helt annet, skriver Bachner.

– Jeg vet ikke eksakt hvordan fordelingen ser ut, men om du stirrer ned i cocktailen som er lagt til grunn tror jeg man ser 50 prosent romantikk, 50 prosent latskap og 100 prosent inkompetanse, skriver Bachner.

Svensken mener de velkjente fotballklisjéne om at man «kjenner klubben», ikke er nok til å lede en av verdens største klubber.

– Poenget er at Manchester United lever i en barnslig eventyrverden der gamle publikumshelter - til og med Sir Alexs gamle våpendrager Mike Phelen som floppet i Hull for to år siden, som nå forlater sin sportssjef-stilling hos en tabelljumbo i Australia for å hjelpe som assistent - kjenner katakombene så godt og kan fortelle hva det innebærer å spille for klubben (hva er det egenlig?) på en innlevelsesrik måte slik at Romelu Lukaku får tilbake sin selvtillit og Eric Baillys posisjonsspill blir født på ny.

Advarer mot Giggs sine feil

​Samuel Luckhurst, Manchester Evening News’ Manchester United-korrespondent, er en av dem som følger de røde djevlene tettest.

Han advarer Solskjær mot å gjøre de samme feilene Ryan Giggs gjorde da han satt på lånt tid i managerstolen på Old Trafford – å forandre for mye på laget.

Som han bemerker i sin spalte, er det forventet at Solskjær lar flere av stjernespillerne som var helt ute i kulden hos José Mourinho starte med blanke ark.

– Han er en adoptert «mancunian» som har sett dem spille under José Mourinho fra de norske fjordene, og bør vite hvilke spillere som fortjener en sjanse», skriver Luckhurst, før han advarer:

– Han er nødt til å få Paul Pogba, verdens mest selvopptatte spiller, til å spille funksjonell fotball. Antonio Valencia undergravde den tidligere manageren i sosiale medier, og er den verste kapteinen i klubbens historie. Andreas Pereira er ikke så god som han og hans brasilianske følgere mener at han er. Alexis Sánchez er ikke like viktig som lønningen tilsier, og Marcos Rojo har kun tilstedeværelse, men mangler kvalitet.