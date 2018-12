Stefan Johansen og Fulham har hatt en svært tøff start på Premier League-sesongen etter opprykket fra Championship.

Opta-tall som TV 2 har fått tilgang til viser at Johansen er den som oftest får gult kort per spilte minutter.

Nordmannen har spilt 411 minutter i denne sesongen og pådratt seg fire gule kort. Det gir et snitt på et kort hvert 102. minutt. Det er det ingen andre i ligaen som like hyppig plukker kort.

Burnleys Phil Bardsley (kort hvert 113. minutt) og Newcastles Fabian Schär (kort hvert 115. minutt) er de to andre som utgjør den lite heldige pallen.

Se hele listen nederst i saken.

TV 2-ekspert Petter Myhre er ikke veldig overrasket over at nordmannen topper listen.

– Han har en spillestil som tilsier at han ofte havner i sånne typer dueller der man balanserer mellom gult kort eller ikke. Han spiller i tillegg på et lag som har slitt. Mye av jobbingen er defensivt orientert, så det er ikke så rart at en Fulham-spiller vil være høyest på den listen. Men listen kan se helt annerledes ut om han får mange kamper.

– Når man får muligheten til å vise seg frem, så blir det gjerne litt overtenning. Han har en sånn stil og det går litt fortere i Premier League. Jeg tenker at han må være seg selv uansett. Jeg syns ikke han bør endre på spillestilen, mener Myhre.​

27-åringen har kun startet fire kamper for Fulham så langt i år, men er kommet inn som innbytter åtte ganger. Kun én av disse tolv kampene har endt med seier. London-klubben ligger aller sist i Premier League med ni poeng etter totalt 17 kamper.

– Han er en fighter og det er det Fulham trenger nå. Jeg håper han får flere muligheter i tiden som kommer.

Johansen har fått en del spilletid etter at Claudio Ranieri tok over Fulham-skuten for fem kamper siden. Italieneren lot den norske landslagsspilleren starte kampen mot Chelsea, mens han ble benyttet som innbytter mot Southampton og West Ham.

Ranieri har ennå ikke fått helt sving på saken i Fulham, men Myhre mener det definitivt var riktig av klubben å kvitte seg med forgjengeren Slavisa Jokanovic.

– Det er ingen managere som kan trylle, selv om Ranieri tryllet da han vant serien med Leicester. Jokanovic hadde utspilt sin rolle med tanke på hvordan han opptrådte i media. Det var helt riktig av klubben å bytte, mener Myhre.

