Aida Benfaddoul (33) og sønnen Elias (5) Rahali Benfaddoul var en av mange som møtte opp ved Oslo domkirke lørdag ettermiddag, for å vise medfølelse med de etterlatte etter Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24).

De to studievenninne ble mandag funnet brutalt drept på vei opp mot Toubkal, som er den høyeste toppen i Atlasfjellene i Marokko.

– Jeg er helt forferdet over at noe slikt kunne skje i Marokko. Vi er et varmt og vennlig folkeslag og en slik terrorhandling mot uskyldige jenter skal bare ikke skje. Derfor vil vi tydelig vise motstand mot slike handlinger og vise at vi har de etterlatte i våre hjerter, sier Benfaddoul.

Selv er hun oppvokst i Norge, men begge foreldrene er fra Marokko og hun har derfor feriert mye i landet.

– Uforståelig

– Marokko er et fantastisk land med varme, imøtekommende og gjestfrie mennesker. Det er helt uforståelig at noe så grusomt kunne skje i trygge Marokko. Vi tar sterk avstand fra alt som heter terror. Jeg håper ikke at dette sprer hat og frykt, og endrer folks syn på vårt vakre land, sier Aida.

Fem år gamle Elias tegnet Atlasfjellene med et telt, da han fikk høre hva som hadde skjedd med Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Også sønnen hennes Elias (5) har fått med seg at det har skjedd noe fælt i landet som han har besøkt en rekke ganger. Aida har forklart han, på en nøktern måte, om hendelsen.

– Han har jo selv gått på Atlasfjellene, der Maren og Louisa ble funnet. Da jeg fortalte han at vi skulle legge ned blomster for å vise at vi bryr oss, gikk han rett inn på rommet sitt og tegnet en tegning av fjellet med jentenes telt, sier Aida og legger ned tegningen og blomstene utenfor domkirken.

– Hun var en flott jente

Også fredag var det en støtteerklæring til de etterlatte til Maren Ueland på Bryne, der over 500 personer deltok i fakkeltog.

En av de mange i toget var Astrid Merete Grødem, som har kjent Maren Ueland siden hun var en liten jente.

– Hun var en flott jente, på alle vis, sier Grødem til TV 2.

Hun syntes ikke det ikke var lett å være tilstede i fakkeltoget.

– Det følger meg hele dagen, og jeg tenker på det hele veien. Jeg tenker på familien som er igjen, sier Grødem.

Oppfordrer til å ikke spre videoen

Kripos får fortsatt inn tips i etterforskningen av Marokko-drapene her hjemme, og jobber intensivt med å hindre spredning av videoen som knyttes til drapene.

– Vi har jobbet og jobber fortsatt med å begrense spredning av videoen. Samarbeidet med Facebook er veldig godt, og vi skjønner jo at det å få fjernet videoen helt og hindret spredningen ikke er mulig. Vi har likevel gjort det vi kan for å begrense videre spredning, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Ifølge flere medier er både bilder og videoer delt blant annet med pårørende til danske Louisa Vesterager Jespersen.

– Vi oppfordrer fortsatt publikum om ikke å spre videoen. Vi har også tatt kontakt med enkeltpersoner som vi ser har spredt den i grupper og til personer som åpenbart ikke ønsker det, sier Due.