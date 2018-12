– Kan få alvorlige konsekvenser for folk

– Men som med alt annet er det vanskelig å si med Trump i Det hvite hus. Han har allerede tatt på seg skylden og styrer denne kontroversen i retning av stenging selv, sier han og fortsetter:

– Populariteten hans ligger stabilt lavt uansett, kun holdt oppe av republikanske velgere, så det er ikke nødvendigvis slik at han vil gjøre retrett for å få løst krisen med det første.

Kan vare lenge

Men det er ikke bare Trump og republikanerne som kan vinne på en langvarig «shutdown». Det kan nemlig også demokratene gjøre, ifølge Steinhovden.

– De står samlet i motstanden mot en fysisk mur og vil snart ta over flertallet i det ene kammeret i Kongressen. For dem, og spesielt mulige kandidater til presidentvalget i 2020, er dette den første muligheten til å markere motstand mot presidenten overfor sine egne tropper, sier han.

Den lengste stengningen varte i nesten tre uker og Steinhovden mener det er mer som ligger til rette for at det skal vare lenge denne gangen.

– Både på grunn av juleferien og at begge sider ser en mulig gevinst i å la det fortsette i stedet for å inngå et kompromiss som svir.