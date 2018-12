Det opplyser visepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns politi til danske Ekstra Bladet.

– Det stemmer at den er borte. Den har blitt skåret opp og destruert på det stedet der den har vært oppbevart, sier han.

Den danske oppfinneren Peter Madsen soner livstidsstraff for drapet, mishandlingen av og parteringen av den svenske journalisten Kim Wall.

Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Under rettssaken mot Madsen ga retten påtalemyndigheten medhold i at UC3 Nautilus skulle destrueres.

Årsaken til at den skulle destrueres var at den var å anse som åsted for en svært alvorlig kriminell handling.

– Kim Wall har blitt mishandlet og drept i ubåten. Den er i ettertid blitt oversvømt med saltvann da den sank. Dette gjør at DNA i form av blod og hår kan være over alt i ubåten, og den skal derfor ikke fortsette å eksistere, sa aktor Jakob Buch-Jepsen under rettssaken.

