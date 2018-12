Volkswagen har allerede tre SUV-er i modellutvalget sitt: T-Roc, Tiguan og store Touareg.

Nå er det straks klart for den fjerde. Vi i Broom var blant de inviterte da Volkswagen avduket den første gang i Amsterdam i høst.

T-Cross heter bilen, som går inn i en sterkt voksende klasse for crossovere.

Den er basert på samme plattform som småbilen Polo. Den er litt over fire meter lang, nærmere bestemt 4,11 meter. Den er høyreist og med mange smarte interiørløsninger. Og designet viser at Volkswagen tør å skille seg litt ut i denne klassen.

Smarte løsninger

Lansering i Norge er rett rundt hjørnet. På et arrangement med pressen sist uke, avslørte Volkswagen-sjef Harald Edvardsen-Eibak prisen på nykommeren. Og den bør absolutt kunne bidra til at bilen vil selge godt i Norge.

Stramme linjer preger T-Cross.

T-Cross starter nemlig på gunstige 272.000 kroner.

– Det er bare 12.000 kroner mer enn tilsvarende Polo. Og det er nesten 50.000 kroner rimeligere enn vår T-Roc, fortalte Edvardsen-Eibak.

T-Cross kommer med flere smarte løsninger som gjør det mulig å utnytte plassen best mulig. Blant dette er baksete som er skyvbart i lengderetningen. Det betyr at du kan velge hvor du trenger plassen mest, i baksetet eller i bagasjerommet.

For eksempel kan du til vanlig bruk ha baksetet i bakerste stilling og ha en rommelig kupé. Og når du trenger ekstra bagasjeplass, er det bare å skyve det framover.

Volkswagen-sjef Harald Edvardsen-Eibak avslører prisen på T-Cross. Legg merke til infotainmentskjermen på bildet!

Stort bagasjerom

Bagasjerommet er på mellom 385 og 455 liter. Det siste er et tall som mer enn matcher mange av konkurrentene en klasse over. Med baksetet nedfelt, rommer den 1.281 liter bagasje. Ryggen på passasjersetet foran kan også legges ned, hvis du skal ha med ekstra lange gjenstander.

T-Cross har flere designelementer hentet over fra storebror T-Roc, det er en bil som har fått en god del skryt for designet. Samtidig har den eget særpreg. VW har gått for ganske kantete linjer, det gjør også at bilen ser større ut enn den egentlig er.

Innenfor kompakte utvendige mål har VW fått til mye innvendig plass.

Tjener mer per bil

Det er naturligvis ikke tilfeldig at VW nå kommer med en bil som dette. Crossoverne appellerer de til kunder som i dag kjører biler en klasse eller to over, men som kan tenke seg å gå ned en størrelse når de skal bytte bil.

En tradisjonell småbil frister kanskje ikke så mye, men det kan en mer høybygget crossover gjøre. For bilbransjen er det også en hyggelig bi-effekt at de generelt tar ut større fortjeneste på denne biltypen, de tjener rett og slett mer per solgte bil.

Ved lansering i Norge, vil T-Cross tilbys med motoralternativet 115 hk TSI DSG. T-Cross vil i Norge komme i to utstyrsvarianter, Life og Style. VW sier selv at det skal være enkelt å bestille en T-Cross, og det blir godt utstyrte biler som tilbys. Tilvalg blir begrenset til noen få pakker og enkelte valgmuligheter.

