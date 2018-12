Fyllekaos over hele landet natt til lørdag

«Natt til lørdag startet med at et juletre ble kastet ut fra leilighet i Bergen vest. Beruset mann i 20-årene ble bortvist fra leiligheten.»

Slik starter Vest politidistrikt sin Twitter-melding som oppsummerer hvordan natt til lørdag har fortonet seg i distriktet.

«Deretter gikk det slag i slag med ordensforstyrrelser, slagsmål, kroppskrenkinger og mye beruselse natten gjennom,» fortsetter de.

– Amperhet og slåssing

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, sier til TV 2 at det har vært generelt amper stemning i distriktet natt til lørdag, men at det ikke har vært noen store hendelser.

– Akkurat nå har vi faktisk bare én person sittende i drukkenskapsarresten, sier han ved 07.45-tiden.

– Men det har vært mye tendenser til amperhet, slåssing og ordensforstyrrelser, legger han til.

Kolltveit forteller at det ikke er overraskende at det er hektisk for politiet i helgene opp mot jul.

#Oslo. Bestumveien. Vi har bistått en person som satt fast i et vindu. Nabo ringte inn til politiet og hørte noen ropte om hjelp. Vedkommende hadde glemt nøkkel, og prøvd å ta seg inn i leiligheten gjennom et vindu. Noe som ikke gikk helt etter planen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22. desember 2018

Satt fast i vindu

Også i Oslo politidistrikt har politiet hatt en del å henge fingrene i natt til lørdag. Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til TV 2 at det har vært mange mindre hendelser relatert til rus, som ordensforstyrrelser og slagsmål.

– Det var hektisk frem til rundt klokken fire i natt og så har det roet seg etter det, sier han.

Klokken 04.14 fikk politiet melding om en som trengte hjelp med å komme seg inn i sin egen bolig.

– Melder hadde hørt noen som ropte og trengte hjelp utenfor. Vi dro dit med et par patruljer og fant en kar som ikke hadde klart å komme seg inn i sin egen leilighet, så han prøvde å krabbe inn i et vindu og satt fast, sier Stokkli.

Heldigvis for mannen, som hadde glemt nøkkelen sin, fikk politiet hjulpet han ut av vinduskarmen og inn i boligen.

– Han ble ikke skadet og var nok glad for å endelig finne senga, sier operasjonslederen.

Satt i arresten

Flere andre politidistrikter melder også om mange hendelser relatert til alkohol og festing.

I Nordland politidistrikt har de blant annet måttet bistå vakter etter bråk på et utested i Bodø, mens en mann i 40-årene er satt i arresten i Mosjøen fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Ved Leknes har en ung kvinne fått slått ut en tann etter å ha slåss med en annen kvinne på et utested.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at de gjennom natten har hatt fokus på tilstedeværelse ved utesteder.