Hylles som verdens beste: – Man begynner å lure

Hylles av Klopp

Av lokalavisen Liverpool Echo ble van Dijk hyllet med karakteren ni av ti på spillerbørsen. Merseyside-klubben holdt nullen for ellevte gang i Premier League, til tross for at Wolverhampton yppet seg med flere livsfarlige kontringer.

Som Myhre, understreker Jürgen Klopp at stopperkjempen er en del av et kollektiv som fungerer.

– Han er i god form og er veldig viktig for oss. Forhåpentligvis kan det forbli slik. Arbeidsinnsatsen til hele laget er bare enestående. Jeg elsker gutten, men de to foran ham dekker mye for å gjøre livet nokså komfortabelt for midtstopperne, sier Klopp, ifølge Liverpoolfc.com.

Tyskeren trekker også frem betydningen av van Dijks makker, Dejan Lovren.

– Uten det, har vi ikke sjans, slår han fast.

Selv er van Dijk krystallklar på at hele laget fortjener ros for Liverpools soliditet denne sesongen.

– Hele laget skal ha honnør for det harde arbeidet som legges ned dag inn og dag ut. Alle har nok kvalitet, og alle jobber hardt for hverandre. Vi gjør det sammen. Det er et godt tidspunkt å være Liverpool-spiller på, konstaterer van Dijk, ifølge Liverpoolfc.com.​​

Neste mulighet for Virgil van Dijk og co. til å holde nullen, er mot Newcastle på 2. juledag. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo klokken 16.00.