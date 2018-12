Politiet i Sør-Øst rykket fredag kveld ut til et rusfritt arrangement for mindreårige ved et utested i Horten sentrum i Vestfold.

Da de ankom stedet fant de flere rusede ungdommer.

– Vi fant mange fulle ungdommer på stedet. Det var også flere som hadde besvimt etter å ha fått i seg et ukjent stoff, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød, til TV 2.

Én jente har blitt kjørt til legevakt med ambulanse, og en annen jente ble hentet av foreldre og kjørt til legevakt i Tønsberg.

– Flere av ungdommene hadde veldig høy puls, store pupiller og kastet opp, sier Gunnerød.

Politiet har snakket med ungdom på stedet, og flere har fortalt at det skal ha vært mye GHB i omløp.

#Horten 20:55 Politiet er på et utested i byen med flere patruljer. Et arrangement med mindreårige hvor flere har symptomer på forgiftning/rus. Noe uoversiktlig pr nå. Arrangementet er stengt. Foreldre til de mindreårige bes å innfinne seg. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) December 21, 2018

– Dette stoffet kan potensielt være livsfarlig, men vi vet ikke enda om det er dette ungdommen har fått i seg, sier operasjonslederen.

– En 14 år gammel gutt kastet opp, hadde høy puls og var skikkelig dårlig – men han virket ikke beruset, sier Gunnerød.



Politiet besluttet å stenge arrangementet øyeblikkelig etter at de ankom stedet.