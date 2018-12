Endelig smilte Salah igjen: – Meget, meget bra gjort

Liverpool har nå fire poeng å gå på før den Manchester City skal ut mot Crystal Palace på hjemmebane lørdag.

Mohamed Salah var kampens store spiller. Han scoret kveldens første med en iskald utsideavslutning, en fulltreffer som gjør at egypteren står alene som toppscorer i Premier League med elleve mål.

Så serverte stjernespilleren ballen på et sølvfat til Virgil van Dijk, som fikk en enkel jobb med å score sitt første Premier League-mål etter overgangen fra Southampton.

– Perfekt fotball

Jürgen Klopp er strålende fornøyd med angrepsspillet.

– Begge målene var briljante. Det er perfekt fotball, for å være ærlig. Spesielt på en sånn kveld, der det er vanskelig å spille ordentlig pasningsfotball, sier Jürgen Klopp i intervjusonen etter kampen, og sikter til det voldsomme regnet på Molineux.



Tidligere denne sesongen har bunnsolide Liverpool fått kritikk for angrepsspillet, eller mangelen av sådan.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener at også det offensive begynner å sitte for Merseyside-klubben.

– Tidligere i sesongen så de ikke i nærheten av så gode ut som forrige sesong. Nå synes jeg også det offensive spillet begynner å se bedre ut, og det er en gave når de skal inn i det kampprogrammet, sier Myhre i TV 2s Premier League-studio.

– Meget, meget bra gjort

Sultne ulver startet imidlertid klart best på Molineux. Innen et kvarter var spilt, hadde Adama Traoré kommet til to gode muligheter og Roman Saïss til én.

Liverpool og Alisson slapp med skrekken, til tross for at den brasilianske keeperen holdt på å kløne det ordentlig til da han glapp Saïss' skudd.

Så, nærmest ut av det blå, tok bortelaget ledelsen.

Fabinho spilte vegg med Sadio Mané langs høyre. Brasilianeren mottok ballen ved dødlinjen, og slo et lavt innlegg i retning Salah. Den egyptiske stjernespilleren var kald og pirket ballen inn med utsiden.

– Den utsideavslutningen er meget, meget bra gjort, kommenterte Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

– Det er fantastisk gjort av Salah, men det er også et lurt innlegg av Fabinho, fulgte Erik Huseklepp opp.

Salah smilte

Men, langt mer oppsiktsvekkende enn at Salah scoret mål: Han smilte da han feiret.

Denne høsten har flere undret seg over hvorfor egypteren ikke har trukket på smilebåndet etter scoringer. Da han ikke engang kostet på seg noen små rykk i munnviken etter hat tricket mot Bournemouth, begynte debatten å rase.