Det bekrefter Ivar Koteng til Adresseavisen.

– En veldig god løsning for Rosenborg, sier styrelederen avisen.

– Internasjonal fotball utvikler seg. I tråd med det har vi jaktet en trener som skal prøve å gi oss et løft. Både når det kommer til fysikk og til organisering på banen, fortsetter han.

Horneland har skrevet under på en toårskontrakt, og får med seg Karl Oskar Emberland som assistent på Lerkendal, skriver rbk.no.

Trond Henriksen blir også en del av trenerteamet, og fortsetter som assistent som han også gjorde under Rini Coolen i høst.

Saken oppdateres!

– Aldri førstevalget

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror ikke det var Rosenborgs førstevalg.

– Horneland var aldri førstevalget deres, men jeg tror de gjør et godt valg når de ender opp med ham, sier han.

– Han har ikke det største navnet, og er ikke det RBK-supporterne hadde sett for seg, men dem jeg kjenner som har spilt under Horneland har vært – og er – veldig begeistret, tilføyer Mathisen.

Slutt på klippekort



TV 2s fotballekspert tror den nye RBK-sjefen kommer til å røske opp i garderobekulturen.

– Horneland er en veldig kompromissløs og tøff trener, og det blir spennende å se hvordan RBK-spillerne kommer til å takle dette, sier han.

Mathisen mener noen av spillerne blir nødt til å gå i seg selv dersom de skal spille under sin nye hovedtrener.

– Et av problemene i Trondheim sist sesong var at enkelte spillere så ut til å ha klippekort kun på grunn av navnet på drakta, og ikke hva de faktisk presterte. Nå blir det slutt på slike laguttak, for Horneland bryr seg ikke om hvor mange landskamper, ligagull eller RBK-kamper du har. Han skal ha en gjeng som står 100 prosent bak hans måte å spille fotball på, sier han.

– Veldig sterk faglig

Det er blitt spekulert på om Horneland først og fremst var aktuell som assistenttrener, men han har altså fått hovedtreneransvaret.

Horneland hadde tre år igjen av kontrakten med Haugesund. 43-åringen har ledet klubben i to fulle sesonger. Først til tiendeplass, så til fjerdeplass.

I første sesong påførte han sin nye klubb to tap.

– Horneland er veldig sterk faglig. Han er opptatt av god struktur, noe vi har sett når Haugesund har spilt denne sesongen. Han er også en fantastisk fyr utenfor banen og på treningsfeltet, så det blir meget spennende å følge en meget spennende trener på Lerkendal, sier Mathisen.

Før han tok over FKH, var Horneland sjef på aldersbestemte landslag. Nå blir han gjenforent med Stig Inge Bjørnebye.

– Bjørnebye har vært Hornelands sjef før, da han hadde U18- og 19 og Bjørnebye jobbet i forbundet. Dette er en type RBK-sjefen har hatt sansen for i veldig lang tid, konstaterer TV 2s fotballekspert.