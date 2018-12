Det blir ikke en vanlig jul på Bryne i år.

– Vi finner oss ikke i den ondskapen som skjer, det er helt forferdelig, sier Gunvor Sandsmark til TV 2.

Hun synes det var helt ubegripelig å delta i fakkeltoget som ble arrangert som en støtteerklæring til de etterlatte til Maren Ueland (28).

– Hun var en sprudlende jente på som gikk på skolen som jeg var lærer på, sier Sandsmark til TV 2.

På den mørkeste dagen i året, bare få dager før jul, hadde over 500 samlet seg for å gå gjennom Bryne sentrum med fakler.

– Nå skal vi gå inn i en høytid som egentlig handler om kjærlighet, også skjer dette. Da tenker jeg at det er desto viktigere å holde sammen, og at familien opplever at her er det mange som står sammen for å å vise at vi bryr oss, sier Gunvor Sandsmark.

– Følger meg hele dagen

– Hun var en flott jente, på alle vis, sier Astrid Merete Grødem som har kjent Maren Ueland siden hun var en liten jente,

Det var ikke lett å være tilstede.

– Det følger meg hele dagen, og jeg tenker på det hele veien. Jeg tenker på familien som er igjen, sier Grødem.

– Det er godt, samtidig som det er vondt at det er sånn. Det er godt å se at vi står sammen, sier hun til TV 2.

Hjemstedet til Maren Ueland (28) var sterkt preget, da lokalbefolkningen samlet seg for å vise støtte til de etterlatte.

– I dag skulle vi tennes lys på den mørkeste dagen i året. Nå må vi tenne lys mot noen av de mørkeste gjerningene som er gjort i vår levetid, og mot en av våre fra Bryne. Så stort er alvoret, sa sogneprest Stein Ødegård.

– Det som er skjedd, er brutalt. Ta vare på de etterlatte og hverandre. Stå sammen i sorgen, sa lensmann i Time, Bjørn Søyland, under en appell.

Time kommune samarbeidet med lokalt næringsliv om arrangementet.



– Det er viktig å stå sammen, og det er viktig for folk å vise solidariteten som de har og føler på, sier distriktsleder Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors til TV 2.

Foto: Steinar Figved/TV 2

