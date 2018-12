Det opplyser en kilde nær etterforskningen som VG har snakket med.

Ifølge avisen skal de fire mennene i avhør ha opplyst at de utga seg for å være gjetere.

Kilden sier også at de mistenkte skal ha kartlagt turistene i fjellområdet i flere dager før drapet fant sted.

Norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept i den lille fjellandsbyen Imlil ved Atlas-fjellene i Marokko mandag denne uken.

I første omgang ble fire menn pågrepet for dobbeltdrapet. Fredag ble ytterligere ni menn pågrepet.

Torsdag ettermiddag ble en video publisert på sosiale medier. Videoen skal vise at de fire sverger troskap til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Ifølge kilden som VG har snakket med, skal de fire ha kommet til Imlil og Atlas-fjellene flere dager før dobbeltdrapet. De skal ha dratt til området like etter at de spilte inn videoen hvor de sverger troskap til terror-organisasjonen IS.