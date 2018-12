Minst 10.000 passasjerer er rammet av flyforsinkelser på Gatwick flyplass.

Siden onsdag har dronepiloter lekt katt og mus med britisk politi. Også i Norge har dronehendelser lammet flytrafikken.

– Du kan enkelt ta en hvilken som helst drone og skape panikk og lamme frytrafikken som på Gatwick, sier droneekspert Fredrik L. Andersen til TV 2.

Han er ekspert på droner og selger sikkerhetssystemer som detekterer både droner og dronepiloter.

Ifølge Andersen koster hendelsen som skaper flyforsinkelser på store flyplasser som Gatwick enorme beløp. Og på Gatwick sitter personer som ikke har rukket frem til begravelser, må droppe bryllupsreiser og mange må droppe juleferien.

Politiet er lammet

Det finnes systemer som både varsler og detekterer drone og dronepilot. Og det finnes systemer som kan tvinge en drone.

– Men dette verkøyet har ikke politiet i dag muligheter for å ta i bruk, sier Andersen.

Så dersom politiet ikke lokaliserer piloten som styrer dronen, er det fint lite man kan gjøre. Droner har som kjent stoppet flytrafikken på flere av Norges største flyplasser.

– Politiet har ikke nødvendig tillatelse som må til for å få tatt ned dronen, forklarer Andersen.

Problemet i dag er at en drone, i det øyeblikket den letter fra bakken, er å definere som et fly. Andersen mener myndighetene i Norge må tilpasse lovverket slik at politiet kan tvinge ned en drone. Nå åpnes det kun for dette i ekstreme tilfeller.

– Myndighetene må gi politiet mulighet til å ta droner ned i form av frekvensforstyrrere eller GPS-forstyrrer, såkalte jammere, eller andre verktøy som de trenger når slike hendelser skjer, sier Andersen.

I dag er 90 prosent av verdenflyplasser uten systemer som detekterer droneaktivitet. Dermed klarer man heller ikke å lokalisere droner eller dronepiloter.

– Store konsekvenser

– Vi stopper trafikken umiddelbart og konsekvensene kan bli store. Også her på lufthavnen er passasjerer blitt rammet, ettersom de ikke har fått dra på juleferie til England, forklarer Aslak Sverdrup som er lufthavndirektør ved Bergen Lufthavn.

– Hva er problemet med dronene?

– Noen er så store og tunge at hvis de treffer motor eller front kan det gi store skader og det kan føre til en alvorlig ulykke, sier Sverdrup.

Lufthavnsjefen i Bergen har en klar oppfordring til alle som får drone til jul.

– Jeg ber alle om å sette seg godt inn i reglene, de ligger på nettsidene til Luftfarttilsynet og Avinor. Så ønsker jeg alle en god tur med ny drone, avslutter Sverdrup.