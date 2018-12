28-åringen vant sprinten i heksegryten i tsjekkiske Nove Mesto, samme distanse som hun overraskende tok OL-sølv på i Pyeongchang.

Olsbu Røiseland er i skyene etter bragden.

– Det er helt ufattelig. Det var et stort mål jeg hadde i år, og at det skulle gå denne helgen her etter en dårlig helg i Hochfilzen ... jeg er kjempefornøyd. Alle nedturer er glemt når man får til gode løp, sier seierskvinnen til NRK.

Froland-kvinnen skjøt to fulle hus, men gjorde det spennende på siste skyting. Hun måtte ta en pause for å hente seg inn igjen før siste skudd, men klarte å beholde roen og traff.

Samtidig skjøt favorittene seg bort. Kaisa Mäkäräinen sviktet fullstendig med fire bom på stående, mens verdenscupleder Dorothea Wierer bommet én gang på hver skyting.

Bakfra så bare Vita Semerenko og Laura Dahlmeier ut til å kunne tukte Froland-kvinnen. Begge bommet én gang på stående. Dahlmeier, som tidligere i løpet hadde gått vesentlig fortere enn Olsbu Røiseland i sporet, hadde OL-sølvvinneren innenfor rekevidde og var ni sekunder bak. I mål var tyskeren 4,5 sekunder bak Olsbu Røiseland.

Seierskvinnen hylles av lagvenninnene.

– Det er rått, imponerende og innmari fortjent. Det betyr masse for laget, og det er veldig gøy for Marte, sier Tiril Eckhoff til NRK.

– Hun er en av de mest komplette skiskytterne jeg vet om. Hun er alltid solid. Det er bra for laget, for jeg føler virkelig at hele laget har hatt kant ut. At Marte får det til, viser at vi er der oppe òg, roser Ingrid Landmark Tandrevold overfor statskanalen.

I morgen går Olsbu Røiseland ut i tet på jaktstarten.

Norske resultater:

1. Marte Olsbu Røiseland, 19.44,6

23. Tiril Eckhoff, +1.03,2

​34. Ingrid Landmark Tandrevold, +1.26,4

​43. Emilie Aagheim Kalkenberg, +1.40,4

​53. Synnøve Solemdal, +2.01,1

