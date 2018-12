– Det er ute av komfortsonen man blir kjent med seg selv

– Jeg er veldig fornøyd med året som har gått! Det har skjedd så mye på kort tid, også har det vært studier i tillegg. Jeg har jo hatt mine dager hvor jeg er helt utslitt, så nå er jeg veldig klar for ferie, sier 21-åringen til TV 2.

Innspillingen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» startet i august og vises på TV våren 2019.

Meskini skal kjempe i nådeløse, men vakre omgivelser mot blant andre eksfotballspiller Mini Jakobsen, snowboarder Silje Norendal, radiovert Niklas Baarli og langrennsløper Thomas Alsgaard.

Ville ut av komfortsonen

21-åringen hadde bare rukket å være hjemme i én måned etter endt militærtjeneste da innspillingen startet. Den bød på mersmak.

71 GRADER NORD: Iman Meskini (t.v.) kjemper blant andre mot sportsreporter Guro Fostervold Tvedten og snowboarder Silje Norendal. Foto: TVNorge

– Vi kunne få beskjed tidlig på morgenen at neste etappe ville ta tre døgn å gjennomføre og at vi måtte sørge for å pakke riktig og med nok mat. Og på TV ser man bare noen få minutter av den etappen! Men jeg er glad i utfordringer og tror på at det er ute av komfortsonen at man blir kjent med seg selv.

– Alle har sin form for rus, og den typen adrenalin man får der er kanskje min, medgir Meskini.

Familiekjær

Med såpass mange prosjekter å sjonglere har det vært lite tid til å møte venner.

FRA «SANA» TIL SOLDAT: Umiddelbart etter siste sesong av «SKAM» var ferdig i 2017 dro Iman Meskini i militæret – ett av flere store eventyr som skulle prege 2018. Foto: Luftforsvaret

– Det har jeg alltid vært veldig opptatt av, men i år har jeg ikke vært så flink til det. Jeg har kanskje møtt flere fremmede enn jeg har møtt venner den siste tida. Men til gjengjeld har jeg vært mye med familien, sier 21-åringen og legger til at hun er svært familiekjær.

– Gjennom oppvoksten har forbildet mitt vært mamma, og det er hun ennå. Det samme er søstrene mine. Og på grunn av internett og sosiale medier de siste årene har det åpenbart seg en verden av muslimske jenter som bruker stemmene sine, og som jeg følger og kan relatere meg til, forteller hun.

Meskini bruker også mye tid på klesmerket sitt Just Speak Clothing, som hun ønsker å bruke til å gjøre en forskjell.

– Vi ønsker å kjempe for gode verdier. Vi ønsker å bidra til et bedre fellesskap for alle - uansett religion, legning og etnisitet. Just Speak Clothing skal lage klær med mening. Klær som forteller de rundt hva DU står for, understreker Meskini.

Pinnekjøtt og lydbok

Jul for Iman Meskini er pinnekjøtt på julaften, julelunsj hos bestemor og julefilmtitting med familien, som oftest «Hjemme alene».

I år planlegger hun også å pløye seg gjennom flere bøker nå som alle eksamenene er overstått. Drømmen er å få lest Gunhild Stordalens og Michelle Obamas biografier.