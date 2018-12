Etter at den kjente skuespilleren la ut et bilde på Instagram hvor hun bøyer seg frem og kysser sin ektemann Karl Cook, var det flere fans som spurte i kommentarfeltet om Cuoco var gravid.

«Når kommer babyen??» skrev en fan.

«Gjemmer du en gravid-mage?» skrev en annen.

– Unnskyld

Nå slår superstjernen hardt tilbake mot egne fans.

– Unnskyld for at jeg lente meg over på en slik måte som får dere til å tro at jeg er gravid. Spørsmål: Ville du ha spurte meg det samme spørsmålet i virkeligheten?, skrev Cuoco i en Instagram-post som senere har blitt slettet.

SPEKULASJONER: Det var dette bildet som fikk flere til å spekulere i om Kaley Cuoco var gravid. Foto: Valerie Macon

Det skriver E! News.

Dette er imidlertid ikke første gang Big Bang Theory-stjernen har gått hardt ut mot egne fans etter gravidkommentarer.

– Hold kjeft

Etter at hun gikk på den røde løperen tidligere i høst var det også flere som spekulerte i om hun kunne være gravid.

– Jeg publiserte et bilde i morges av meg og min søster fra en fest i går kveld, og folk skriver at jeg ser gravid ut. Ville du noen gang sagt dette til noen i virkeligheten? Det er både komisk og sjokkerende at folk i det hele tatt spør meg om dette, skrev skuespilleren.

– Jeg er ikke gravid. Seriøst, hold kjeft, avsluttet superstjernen innlegget med.

Kaley Cuoco er mest kjent som «Penny» i TV-serien «The Big Bang Theory». Serien så sitt lys i 2007, men i august kunngjorde serieskaperne at den 12. sesongen av serien ble den siste.

– Denne reisen har vært en drøm som har gått i oppfyllelse, og det har forandret livet mitt. Uansett når det skulle ende, så ville mitt hjerte blitt delt i to. Vi gir oss med et smell, skrev Cuoco på Instagram, da nyheten ble kjent.