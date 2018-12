Trist Nora Mørk: – Thea har vært mitt største forbilde

– Hun har masse kvaliteter og har spesielt masse fart. Hun er i utgangspunktet en landslagsspiller og har hatt potensial til å bli en av de aller, aller beste. Det er et tap, sier Svele.

Han syns Thea Mørk har hatt en veldig imponerende karriere.

– Det er et forståelig valg at hun gir seg. Når man ser oversikten over alle skadene, så er det en prestasjon i seg selv at hun er blitt så god at hun kvalifiserte seg for landslagstropp i det hele tatt. Og jeg skjønner at det går på motivasjonen løs at når hun endelig kommer til et mesterskap, så går det også fløyten.

– Det har helt sikkert vært en tung prosess for henne også. Nå er avgjørelsen tatt. Det er fordelig trist, veldig ufortjent og veldig synd på henne.

Nora Mørk har imidlertid et lite håp om at vi ikke har sett det siste av søsteren på håndballbanen igjen.

– Jeg har et håp om at det begynner å fungere for Thea igjen. At ting endres og at dette kan snu...