– Han ligger sannsynligvis tynt an

Kalinic har skrevet under på en langtidskontrakt med Aston Villa. Gent-keeperen er klar for spill når overgangsvinduet åpner 1. januar.

Det bekrefter Championship-klubben på sine nettsider.​

Aston Villa må ut med 77 millioner kroner for å sikre seg Kalinics tjenester, ifølge den britiske avisen Telegraph. Det er nesten åtte ganger mer enn de betalte da de hentet Nyland i august.

«Perry»: – Det får Ørjan takle

Landslagsassistent Per Joar Hansen maner Nyland til å ta opp hansken.

– Først må han keeperen komme på plass. Så blir det selvsagt en konkurransesituasjon mellom dem, men det er sånn gamet fungerer. I fotballen skifter ting fort. Det får Ørjan bare takle, sier «Perry».

LANDSLAGSRESERVE: Lovre Kalinic har 16 landskamper for Kroatia, men er i utgangspunktet Monaco-keeper Danijel Subasics reserve. Foto: Adrian Dennis

Kalinic er hentet for å være et førstevalg, skriver Telegraph. Lars Lagerbäcks assistent mener imidlertid at kroaten ikke bare kan spasere foran Nyland i køen.

– Vi kan ikke forskuttere med noe. De har kjøpt en god keeper med landskamper for Kroatia, men Ørjan har sine landskamper for Norge òg. Han må inn å konkurrere med ham, understreker han.

– Ligger tynt an

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror ikke at Kalinic-kjøpet kommer som noen bombe på Nyland, og viser til at et keeperkjøp har vært spekulert på i lengre tid.

– Hva betyr dette for Nyland?

– Det betyr at han sannsynligvis ligger tynt an, svarer Thorstvedt.

Den tidligere landslagskeeperen minner om at Kalinic ikke blir klar før 1. januar. Innen den tid har Nyland tre Championship-kamper – og kanskje også kampen mot Queens Park Rangers 1. nyttårsdag – på å overbevise Villa-sjefen.

TV 2s fotballekspert tror at Villas trener kommer til å se etter et bra tidspunkt å sette Kalinic inn på laget på.

– Hvis Nyland spiller veldig bra innen den tid, får han kanskje beholde plassen. Da kan han gjøre at det tidspunktet aldri kommer, sier Thorstvedt.

Men:

– Det er en tanke bak å hente keeperen. Og det er at han skal stå. Men det er ingen automatikk i at det skjer 1. januar hvis Nyland spiller en supermatch rett før. Da kan det være at det drøyer, spekulerer den tidligere Tottenham-keeperen.

Har snakket med Nyland

Skal den tidligere Hødd- og Molde-målvakten klare å holde Kalinic ute av laget, må han sannsynligvis opp noen hakk fra det han har prestert i løpet av sine første måneder i Villa.

Kritikken mot nordmannen har til tider vært massiv, spesielt rettet mot tabbene han har gjort. Per Joar Hansen er av en annen oppfatning.