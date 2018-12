SISTE: Ytterligere ni personer er torsdag og fredag pågrepet i fem byer, opplyser den marokkanske sikkerhetstjenesten BCIJ i en pressemelding.

Samtlige knyttes til de fire drapsmistenkte som allerede er pågrepet for de særdeles brutale drapene på Maren Ueland (28) og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24).

Det er beslaglagt elektronisk utstyr, et gevær, kniver, lommelykter og utstyr som kan brukes til lage bomber.

Videoen av de fire marokkanske ekstremistene som sverger troskap til IS-lederen, ble spilt inn hjemme hos mannen som først ble pågrepet, skriver Ekstra Bladet.

Abderrahmane Khayali (34), som er til høyre i videoen, viste ifølge naboer de første tegnene til radikalisering for to år siden.

Under intense avhør satte Khayali politiet på sporet av de tre andre drapsmistenkte som ble pågrepet på en buss i Marrakech torsdag, skriver den danske avisen.

Bekreftet av Kripos

En sikkerhetskilde i det marokkanske politiet sier at videoen ble tatt opp i 34-åringens hjem i det nordlige Marrakech. Ifølge Kripos skal videoen være tatt opp i forrige uke, før drapene.

– Kripos har nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken, er de samme som figurerer på en video med fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg. Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i videoen, ei heller noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre, skriver Kripos i en pressemelding.

I videoen sier de blant annet: «Vi har vært vitne til angrepene, tiden er inne for å slå tilbake med full styrke. Budskapet vårt er til tyranniet og deres etterretning. Vi har ikke glemt det. Vi har takket Gud og er klare til å slå til. Vi advarer dere, vi har forberedt et angrep. Vi sverger til Gud at vi skal ta hevn. Amen.

De holder også en oppmuntringstale, som ifølge terroreksperter ikke er uvanlig å ha før et angrep.

Mandag ble Ueland (28) og Jespersen funnet drept i teltene sine. De var på tur i Atlasfjellene i Marokko, noen mil utenfor Marokko. Fredag uttalte Kripos at en annen video, som kobles til dobbeldrapet, trolig er ekte.