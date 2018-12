Se Cardiff-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 18.30!

– Jeg mener at spillerne åpenbart kommer unna med mord. Bare måten de gjemmer seg bak manageren, Mourinho. Uansett hva du sier om spillerne, så har de kastet Mourinho under bussen.

Roy Keane sparer ikke på kruttet overfor BBC Radio 5 live. Den frittalende iren mener spillerne sviktet Mourinho og var grunnen til at portugiseren denne uken ble sparket fra jobben som manager i klubben Keane selv var kaptein for mellom 1997 og 2005.

– Og folk har sagt at Mourinho har falt ut med spillerne, men det skjer. Det er sånn fotballen er. Og spillere møter opp overvektige, trener ikke godt nok eller produserer godt nok. Og at noen gir opp, du vet, de burde skamme seg, sier Keane.

– Jeg er ikke Mourinhos største fan, forstå meg rett, men du kan ikke tolererer fotballspillere som gjemmer seg bak agenter og venner i media. Det er en vits.

Det er ikke til å komme utenom at konfliktnivået har vært høyt under Mourinhos litt over to års regjeringstid på Old Trafford. Den åpenlyse feiden med Paul Pogba er én av faktorene, mens Mourinhos stadig negative utspill i media sammen med svake resultater ble hans mane som manager. Men spillerne er ikke helt uten skyld, mener Keane.

Han mener mye har forandret seg i fotballen siden han ledet United gjennom en gullalder med trofeer og prestasjoner man knapt har sett maken til.

– Jeg går ut fra at folk mener jeg er av gamleskolen, men jeg kaller det ikke gamleskolen. Jeg mener det er god-skolen. Uansett hva som skjer i klubben, når du går ut på banen, spesielt for en klubb som United, gir du alt du har. Ingen unnskyldninger, sier Keane.

– Ideen om at disse spillerne er litt lei seg … Det er ikke bare i United. Tro meg, moderne fotballspillere er ikke bare svake spillere – de er også veldig svake mennesker. Du kan ikke si et ord til dem. Spillerne er raske til å gjemme seg bak sosiale medier, bilene og kjærestene deres. Alle sammen.