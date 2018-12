Det er opprør i svømmeverden.

Flere av verdens største stjerner går i strupen på Det internasjonale svømmeforbundet (FINA), og støtter nyskapingen International Swimming League (ISL).

ISL skulle ha arrangert et stevne i Italia i disse dager, men det ble avlyst etter at FINA truet med å utestenge de som deltok der, ettersom stevnet ikke var offisielt godkjent.

Men svømmestjernene lar seg ikke stoppe. ISL satser på en hel stevneserie neste år, og blant de som støtter det er verdensrekordholder og olympisk mester Adam Peaty.

– Jeg bryr meg ikke. De kan utestenge meg om de må, sier Peaty til BBC.

– Jeg er ikke bekymret, for til syvende og sist vet de at de ikke kan gjøre det. De vil ikke slippe unna med det, for de vil miste all respekt fra utøverne.

Peaty vant OL-gull på 100 meter brystsvømming i Rio, og har flyttet verdensrekorden på både den og den halve distansen.

– Det er galskap

Og Peaty er ikke alene. Mange av sportens største navn er med ham. Svenske Sarah Sjöström, jernkvinnen Katinka Hosszu, Cameron van der Burgh, Chad Le Clos, Ryan Murphy og Michael Andrew er alle bak ISL.

Bakgrunnen for opprøret er opplevelsen av at FINA, og pampene der, ikke jobber til sportens beste, og at for lite av pengene i sporten går tilbake til utøverne.

– Jeg føler svømming har satt seg fast på 90-tallet, og at vi fortjener mye mer enn vi får, sier den svenske superstjernen Sarah Sjöström.

– Det går fint for meg, for jeg har sponsorer, men de fleste svømmere jobber ekstremt hardt, men de har knapt råd til å gjøre det, fordi de får ingenting igjen for det. Jeg snakker om olympiske svømmere, som er avhengig av foreldrene sine. Det er galskap og må endres.

Stjernene hevder at de ikke blir hørt av FINA, som på sin side svarer med at premiepenger til utøvere har økt med 500 prosent de siste ti årene. Som et svar på opprøret har det internasjonale svømmeforbundet opprettet en ny stevneserie, Champions Swim Series, med pengepremier verd ca. 44 millioner kroner totalt.

Over 30 stjerner involvert

Det er langt fra nok, mener stjernene, som anklager svømmetoppene for å mele sin egen kake og ta en for stor del av inntektene.

– Vi trenger gjennomsiktighet i prosessene og en 50/50-fordeling av inntektene, sier Adam Peaty.

– Å støtte svømmere har vært mitt livsverk, sier FINA-president Julio Maglione i en pressemelding.

– Ved siden av min personlige kontakt med stjernene, har vi heldigvis også formelle mekanismer for å få tilbakemeldinger og innspill fra utøverne. Vi vil se etter nye måter å komme med ytterligere forbedringer.

Uten at mange av stjernene tror at det vil være nok.

Denne uken har over 30 av verdens beste svømmere vært samlet i London, der de sammen med ISL har lagt planene for en stevneserie der premiepengene blir over dobbelt så store – med ca. 110 millioner kroner i total premiepott.

FINA har allerede uttalt at de ikke vil utestenge utøverne som deltar, men dersom stevneserien ikke blir godkjent i deres regi, vil resultatene derfra ikke bli tellende – blant annet om noen skulle svømme under verdensrekorden.