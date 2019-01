MS-syke Kristin (44) måtte reise til India for å få livet tilbake

Det er full fart under eldretrimmen på omsorgssenteret i Rognan i Nordland, men for bare et drøyt år siden var det helt utenkelig for fysioterapeut Kristin Sæther (44).

Hun fikk sjokkbeskjeden: – Du har MS.

– Kroppen tok ikke ladning selv om du hvilte deg. Gjorde du noe ekstra brukte du av et energilager du ikke hadde og da flatet du helt ut, forteller Kristin Sæther.

Gjør alt for å bli frisk

Bremsemedisinen hun fikk ga liten effekt. I mai 2017 betalte hun 300.000 kroner ut av egen lomme for å få stamcellebehandling i New Delhi i India i et håp om et bedre liv.

– Hvis jeg ikke gjør dette nå, så er jeg ute av arbeidslivet innen altfor kort tid. Og så er det noe med at jeg vil fortsette å være meg selv igjen, forteller hun.

Dette er MS Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet.

Om lag 12.000 personer i Norge lever i dag med sykdommen.

Hvert år får mellom 500 og 550 personer i Norge diagnosen. Kilde: MS-forbundet

Med på turen ble også Sæthers nabo. Også han hadde fått MS og medisin som ikke virket. De to visste svært lite om sykehuset på forhånd.

– Det var nok mange som mente at vi var gale som tok en slik risiko. Mange reiser til Russland eller Mexico for å ta en stamcellebehandling. Vi to var de første som fikk behandling i India, forteller hun.

Gode resultater

Sammen med andre MS-syke har hun kjempet mot norske helsemyndigheter for å få den livsviktige behandlingen i Norge. Tall fra MS-forbundet viser at over 300 nordmenn har reist til utlandet for egen regning siden 2014.

INDIA: Kristin Sæther måtte reise til India for å få behandlingen hun trengte. Foto: TV 2

Kristin Sæther hadde pengene og angrer ikke på at hun dro.

– Du vil jo ha tilbake livet ditt slik det var før hvis det er mulig, forteller 44-åringen.

Nå kan det snart bli slutt på at nordmenn reiser til utlandet for å få stamcellebehandling. For på Haukeland universitetssykehus har man i snart ett år drevet et internasjonalt forskningsforsøk på MS-syke. Så langt deltar 19 pasienter, og fra januar vil også svenske og danske pasienter være en del av studien.

– Vi sammenligner stamcelletransplantasjon med den sterkeste standardbehandlingen som tilbys i Norge, sier overlege Lars Bø, som leder studien.

– Kan bli standard i hele Europa

Overlegen forteller at behandlingen som tilbys i dag hjelper i overkant av 30 prosent av de MS-syke, men at man tror stamcellebehandlingen vil hjelpe langt flere.

– Så langt går det slik vi tror og håper. Det ser ut som at omkring 70 prosent av pasientene unngår forverring ved hjelpe av stamcelletransplantasjon.

Bø tror at om de klarer å dokumentere vitenskapelig at stamcellebehandlingen er langt mer effektiv så vil den bli standard behandling i hele Europa.