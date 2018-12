Vi nordmenn har aldri kjøpt flere sports- og superbiler enn i år. Det gjelder både Audi RS-utgaver, M fra BMW og Mercedes sine AMG-modeller.

Det er også tilfelle for de enda mer eksotiske modellene fra Italia. Blant superbilene som har solgt aller best i Norge i 2018 er Lamborghini, Ferrari og Maserati godt representert, ifølge Olav Medhus, som er mannen bak bilforhandleren Autoxo utenfor Oslo.

Nå som vi snart går inn i et nytt år, er det ingen grunn til å sette på bremsen. 2019 blir nemlig et svært spennende superbil-år, spesielt her hjemme.

Utsolgt

– Det kommer en rekke spennende nyheter. Blant annet flere interessante modeller fra Ferrari og Lamborghini. De er faktisk ikke offisielle enda, så mer kan jeg ikke si akkurat nå, forteller Medhus.

Han legger ikke skjul på at forventningene er store til de kommende modellene. En av bilene som er på vei inn neste år er Ferrari 488 Pista, den hvasseste utgaven av den allerede brutale 488 GTB.

– Den kommer inn i 2019, ja. Og vi er faktisk utsolgt for den modellen allerede. Slik det ser ut nå, får vi ingen flere eksemplarer enn de som allerede er bestilt.

Italiensk luksus-SUV snart utsolgt i Norge

Ett liv - mange biler. Det er filosofien til Autoxo. Mange har sikkert lagt merke til alle luksusbilene som står parkert på Høvik, rett ved E18 utenfor Oslo. Foto: Autoxo

Kundene vil ikke ha hybrid

En annen interessant nyhet vi kommer til å se mer av i 2019, er elektrifisering av flere superbiler.

Medhus forteller til Broom at både Ferrari og andre produsenter har spennende hybrid-drivlinjer på trappene. I tillegg vet vi at Bentley Bentayga allerede er lansert som ladbar hybrid.

Bentley Bentayga leveres også som ladbar hybrid. Den drivlinjen har ikke Olav Medhus i Autoxo noen tro på.

Men til tross for at de fleste ladbare hybrider går unna som varmt hvetebrød i Norge, er ikke Medhus like overbevist om at kundene hans ønsker elektrisk drahjelp.

– Nei. De som kjøper de dyreste bilene vil ha ordentlig motor. Du kjøper ikke en Bentley Bentayga med V8-motor for å spare 500.000. Her er det V12 som gjelder, mener bilselgeren.

Her selges Norges mest eksklusive biler

Topp 3

Neste år ligger an til å bli nok et godt år for sports- og superbilsalget i Norge. Blant modellene som er bekreftet og offisielle, trekker Medhus frem disse tre, som vi kan glede oss til å bli bedre kjent med:

1. Ferrari 488 Pista

Denne kommer til å markere seg...

Denne bygger på den allerede brutale 488 GTB. Men bilen er forbedret litt på alle områder. Utstrakt bruk av karbon og andre lettvektsmaterialer sørger for en vektreduksjon på hele 90 kilo, sammenlignet med standardmodellen.

Videre tøyer Ferrari strikken på motorisering. Her slår italienerne til med å lage Ferrari-historiens kraftigste V8-er. Vi snakker 3,9 liter og hele 720 hk ved 8.000 omdreininger. Det er vilt!

I tillegg kan maskineriet skilte med 770 Nm. Dette skal til sammen sørge for en toppfart på minst 340 km/t. 0-100 er oppgitt til 2,85 sekunder.

Ferraris nykommer er også latterlig rask når du fortsetter å gi gass etter 100 km/t. Speedometeret viser 200 km/t allerede etter 7,6 sekunder. Her snakker vi skikkelig racerbil-ytelser.

Dette kjører verdens beste fotballspillere

2. Bentley Continental GT

Orange er kanske ikke fargen de norske kundene kommer til å ha øverst på ønskelista...

Dette må være en av de vakreste bilene vi kommer til å se i 2019. Her har Bentley virkelig slått på stortromma, og kombinert rålekkert design med vanvittige ytelser.

Under panseret finner vi en håndbygget W12 motor på lite beskjedne 6 liter. Med en software som gjør over 300 millioner kalkuleringer i sekundet, leverer blokka fra seg 635 hk og 900 Nm.

Resultatet er 0-100 km/t på 3,7 sekunder (også ved hjelp av firehjulstrekk) og en toppfart på vakre 333 km/t. Prislappen i Norge vil havne på drøye 3,5 millioner kroner.

Se opp – her er en ny Tesla-killer

3. Maserati Levante Trofeo

Som om den ikke var utagerende nok i utgangspunktet. Levante Trofeo drar den enda litt til...

For to år siden lanserte Maserati sin første SUV, Levante. Bilen fikk raskt en god mottakelse i Norge, og ventelistene ble etter hvert lange. Neste år kommer bilen i en Trofeo-utgave. Det betyr blant annet mer power til folket!

V8-eren med doble turboer skal nå levere 590 gamp og 730 Nm. Dette blir Maserati sin kraftigste V8-er noensinne. 0-100 skal gå unna på 3,9 sekunder, mens toppfarten er 304 km/t.

Levante Trofeo blir også oppgradert på utsiden, med nye luftinntak og andre frekke detaljer.

Denne og flere andre nyheter blir altså å finne på norske veier i løpet av det neste året. Vi kan med andre ord ikke annet enn å glede oss. Det er godt å vite at det fortsatt finnes folk her til lands, som kjøper bil med hjertet.

Her tester vi Ferrari 488 GTB med samferdselsministeren!

Se video: Her er vårt møte med en av verdens raskeste biler!

​