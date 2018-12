Ekspertene er enige om at boligmarkedet blir tregt de neste årene.

– Vår prognose er minus tre prosent neste år, og så tar det seg opp igjen, hvis boligbyggerne bremser utbyggingen, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen.

Lav boligprisvekst

Eiendomsmegler Nils Nordvik, som er stor innen segmentet luksusboliger på Oslos vestkant, har et langt mer positivt syn på markedet fremover.

– Jeg er ikke enig. Vi meglere på gulvet vet hva som kommer. Folk selger ikke bare for å selge, og det kommer ikke så mange boliger på markedet som mange har trodd. Derfor vil det være prisstigning i markedet på rundt tre prosent neste år, sier Nordvik.

Terje Buraas, som er sjef for DnB Eiendom, sier desember vil vise fortsatt prisnedgang, men at det vil være en mindre prisoppgang i 2019.

– Det blir en prisvekst på to til tre prosent neste år. Etterspørselssiden er fortsatt god, så det blir ikke noen flom av boligtilbud, sier Buraas, som likevel mener markedet vil være ganske slapt de neste årene.

– Det er ikke noen tvil om at markedet blir flatere de neste tre til fire årene. Tidene med prisoppgang på seks til åtte prosent i året er nok forbi.

– God idé å leie

De svake prisutsiktene fremover gjør at DnB Eiendomsjefen ber boligkjøperne om å tenke seg godt om før kjøp.

– Har man en horisont på tre til fem år eller mindre, tror jeg man bør leie. Det gjelder for eksempel de som får studieopphold, som jobber et sted noen år, eller de som i løpet av få år vil kjøpe seg opp fra to til tre- og fireromsleiligheter. De bør kanskje ta litt mer hensyn til at det tar tid før de får pengene tilbake, sier DnB Eiendom-sjefen.

Han får full støtte av Eikagruppens Jan Ludvig Andreassen.

– Hvis du har familie og ønsker å skape et hjem til barna så tvinges du til å kjøpe, for det er ikke mange stabile familietilbud på leiemarkedet. Men for de unge og par uten barn, kan det virkelig være en god idé å leie et par år fremover nå, sier Andreassen.

​