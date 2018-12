Thea Mørk har bestemt seg for å legge opp.

27-åringen fikk sin mesterskapsdebut i håndball-EM i desember, men spilte bare fem minutter på grunn av skade.

Nå bryter hun kontrakten med København og gir opp karrieren. Drømmen om å spille mesterskap med tvillingsøster Nora er over.

– Det er veldig trist, men jeg føler meg ferdig. Jeg orker ikke mer, sier Thea Mørk til TV 2.

– Jeg har hatt så mange skader, men likevel håpet så mye på å få være med i mesterskap. Når jeg endelig var der tålte ikke kroppen det heller. Jeg blir sliten av å måtte ta så mange hensyn til en kropp som ikke spiller på lag. Jeg føler jeg ikke er konkurransedyktig.

Skadet halve karrieren

Det er mulig å forstå avgjørelsen når man kjenner skadehistorikken til Thea Mørk.

Tre ganger har korsbånd røket.

Fire ganger har venstre skulder vært ute av ledd, en gang har det ført til operasjon.

To ganger har det vært betennelser i akilles.

I tillegg har det vært strekkskader, overtråkk og ulike småskader.

Til sammen har dette ført til avbrekk fra håndballen på fem og et halvt år!

Hun har vært skadet nesten halve karrieren.

Skaden som dukket opp i EM-oppkjøringen var en strekk i hamstringen. Ingen alvorlig skade. Men den fikk hodet til å si stopp.

– Etter den lange skulderskaden tenkte jeg at kommer det mer nå så vet jeg ikke om jeg tåler det. Så har det gått fint, og landslaget var en drøm. Jeg har kost meg sinnsykt. Men da jeg gikk av banen under EM-kampen i Brest tenkte jeg at det ikke er meningen at jeg skal være her. Motivasjonen var borte.

– Nå har jeg tenkt på dette natt og dag, og konklusjonen er klar. Jeg tror ikke at kroppen er bra nok til å konkurrere om en OL-plass. Enten må jeg kunne bli blant de beste eller så er det bare å gi opp. Jeg har faktisk en stopp knapp. Jeg tåler ikke en dør til smelt i ansiktet.

Tar opp igjen studiene

Nå skal Thea Mørk ta opp igjen studiene. En master i fornybar energi på Ås skal være ferdig våren 2020.

– Jeg har ikke stolt på kroppen de siste årene, så hvert halvår har jeg også søkt på skole, sier Thea Mørk med et smil.

– Jeg fikk studert en del i tiden i Larvik. Nå blir det på full tid. Når de andre dra til OL i Tokyo har jeg masteren klar. Så hvis det er noen som har en jobb til meg da er jeg klar!

Selv om karrieren på landslaget ble kort, og det ikke ble noe av drømmen om å spille mesterskap med tvillingsøster Nora, har Thea oppnådd mye.

I sine mange år i Larvik var hun med på Champions League seieren i 2011. Serien, cupen og sluttspillet har hun vunnet sju ganger.

