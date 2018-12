– Det er ingen medisinsk grunn til at bare kvinner over 38 år skal ha tilbud om tidlig ultralyd, sier Torbjørn Moe Eggebø. Han er seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin på St. Olavs hospital i Trondheim og en av Norges fremste fostermedisinere.

Eggebø har fulgt debatten de siste ukene om at det kun er kvinner over 38 år som får tilbud om en slik undersøkelse når de blir gravide i Norge.

Som TV 2 også tidligere har fortalt er det helt tilfeldig at denne grensen er 38 år, dette har hengt igjen siden en stortingsmelding fra 1981.

I Danmark får alle kvinner tilbud om tidlig ultralyd og en blodprøve for å sjekke at forskere ikke lider av alvorlig sykdom. Den danske professoren Ann Tabor mener norske kvinner diskrimineres.

Mener debatten sporer av

Overlege Eggebø i Trondheim mener debatten ofte sporer av til å handle om sorteringssamfunnet og barn med Downs syndrom. Han sier det er mer sammensatt.

– Vi prøver å rette oppmerksomheten litt vekk fra Downs syndrom. Der er mange andre ting vi kan se med denne ultralydundersøkelsen. Noen foster er alvorlig syke, noen mangler hjerne, noen har alvorlige misdannelser i bukveggen og noen har alvorlige skader på urinblæren. Dette er alvorlige, dødelige avvik som vi kan oppdage tidlig. Og da er det viktig å informere kvinnene om dette så tidlig som mulig, sier Eggebø.

I tillegg er tidlig ultralyd en måte å oppdage tvillingsvangerskap på, og den eneste måten å se om tvillinger har felles morkake eller ikke. Dette kan være en alvorlig tilstand for de ufødte barna der tidlig ultralyd kan bidra til å redde liv.

Torbjørn Moe Eggebø Foto: Tommy Andersen

Godt nok regelverk

Men Helsedepartementet mener dagens regelverk er godt nok, og ønsker ikke å innføre en generell tidlig ultralyd og blodprøve for gravide kvinner under 38 år.

– Dersom det offentlige skal ha et tilbud om dette, så må vi hvertfall være sikre på at det har god nok medisinskfaglig begrunnelse for det. Og så lenge det ikke finnes god nok dokumentasjon på at dette gir god medisinsk gevinst, så mener vi det er riktig å ikke bruke ressurser på dette, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Når noen sier at det ikke finnes en helsemessig gevinst er det kanskje fordi en ikke har klart å vise dette verken økonomisk eller medisinsk i store studier. Men for den enkelte kvinne som kommer i den situasjonen, så er det viktig kunnskap å få tidlig, sier Eggebø.