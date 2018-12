Slik lager du Wenches magiske juleribbe

Velg en ribbe med god fettsetting, det er viktig for en saftig og mør ribbe. Beregn ca. 250-300 g ribbe pr person. Beregn gjerne litt ekstra, kald ribbe smaker godt til julefrokost eller julelunsj!

Tynnribbe eller familieribbe?

Familieribbe er tynnribbe med kotelettkam, ryggbenet på kotelettkammen er fjernet. Tynnribbe er fra «ribbesiden» på grisen og skal ha ben som er kuttet igjennom.

Forberedelsene bør helst begynne 2-3 dager før ribben skal stekes. Men har du glemt det, gni ribben inn med salt og pepper i dag!

Sjekk at ben er skåret over, det gjør det lettere å dele opp den ferdig stekte ribben.

Hvordan få sprø svor?

For å få sprø svor må svoren være rutet. Bruk en spiss kniv og skjær gjennom svoren og litt ned i spekket, men ikke inn i kjøttet.

Gni ribben inn med salt og pepper (ribben bør da være opptint), legg den med svorsiden ned, dekk med aluminiumfolie og sett kjølig (4-6 grader).

Ribben kan eventuelt stekes dagen før servering, avkjøl etter steking og sett kaldt, ikke dekk med folie eller plast da vil svoren bli myk.

Steking av ribbe:

TIPS: Hvis ribben er stor og fyller hele langpannen, kan den dampes med svorsiden opp. Det kan være vanskelig å snu en stor varm ribbe etter dampingen.

Forvarm ovnen til 225 grader ved over- og undervarme eller 200 grader varmluft. Legg ribben med svorsiden ned i langpannen, hell på ca 2 liter vann (vannet skal stå ca. 2 cm. opp på ribben, dekk med aluminiumsfolie). Sett pannen i varm stekeovn og la ribben dampe i ca 2 timer.

Hell av ca halvparten av vannet (det kan brukes til saus for de som ønsker det).

Snu ribben slik at den ligger med svorsiden opp, legg en asjett eller sammenbrettet folie midt under ribben, slik at fettet som smelter, renner ned i langpannen. Hvis du ser at svoren ikke er skikkelig rutet kan det gjøres nå, når svoren er helt myk.

Senk temperaturen til 200 grader, bruk gjerne varmluft, sett langpannen midt i ovnen. Stek videre i ca 3 ½ timer for familieribbe/midtribbe. Tynnribbe 2 ½ til 3 timer.

Ofte får ribben sprø svor av seg selv, hvis ikke kan du bruke grillen/omluftsgrill helt mot slutten, sett da steke-ovnsdøren litt på gløtt. NB! Det går raskt.

«Trekk krakken mot ovnsdøren og sett deg ned og se..» Det vil si; følg godt med.

Har du ikke grillfunksjon, øk temperaturen til 250 grader, sett døren litt på klem og stek i 5-10 min, FØLG MED!

La ribben hvile minst 30-40 min før den skjæres opp.