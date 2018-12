Terje sovnet med hånda inn mot halsen – måtte operere bort halve hodet

– Sykehuset la ham først i kunstig koma for at kroppen skulle få hvile. Så fikk han hevelse på hjernen, slik at kirurgene måtte inn og operere, forteller Telma.

Kirurgene fjernet store deler av den høyre siden av Terjes hodeskalle. Denne biten ble senere satt på plass i en to og en halv times operasjon.

«MIRAKELMANNEN»: Terje måtte gjennom en stor operasjon for at han i det hele tatt skulle overleve. At han er i live i dag, kaller han selv et mirakel. Foto: Privat

Fikk beskjed om at faren kunne dø

Terje beskriver tiden i koma som en egen verden, der han kunne lage absurde filmer i hodet.

– I den perioden gikk jeg på så mye medisiner, at jeg var i en fantasiverden. Men jeg husker at jeg hørte stemmer rundt meg, sier Terje.

SÅRBAR: I tiden etter operasjonen måtte Terje bruke hjelm, for å beskytte hodet. Foto: Privat

Det var ikke lett for Timmi og Telma da faren lå i koma. Flere ganger fikk tvillingene beskjed om at det kunne være slutten.

– Vi var nesten ikke på skolen i den perioden. Det var en dag vi skulle prøve å være på skolen, og da følte jeg at det kom til å skje noe. I siste time ringte det, og det var alvorlig, forteller Telma, og fortsetter:

– Vi ble ringt fordi de trodde han skulle dø. Den beskjeden fikk vi tre-fire ganger. Det var tøft, for vi visste ikke hvordan det kom til å være etterpå. Om han kom til å være her, eller hvor stor skaden ville være.

– Én ting har vært verre enn alt annet

Da Terje våknet etter flere uker i koma, visste han ikke hvem han var. Han kjente heller ikke igjen sine egne barn.

– Jeg visste ikke at jeg var pappa. Jeg visste ikke engang hva pappa var for noe, sier Terje.

Han måtte lære absolutt alt på nytt, som å snakke, tygge og svelge. Når han møter leger og kirurger som kjenner historien hans, begriper de ikke at han er i live.

– De skjønner ingenting av det. På Ahus kaller de meg bare mirakelmannen. Det var en kirurg som sa til meg: «Terje, jeg har holdt hjernen din i hånden». De hadde avskrevet at jeg skulle begynne å snakke igjen.

HALVT HODE: Kirurgene fjernet den høyre siden av Terjes hodeskalle. Senere ble den satt på plass igjen. Foto: Privat Foto: Privat

51-åringen har vært gjennom utrolig mye det siste året. Men selv om operasjonene, tiden på sykehuset og opptreningen har vært tøff, er det én ting han syntes har vært verre enn alt annet.

– Jeg ser bilder av det fysiske jeg har vært gjennom, men det er faktisk det minste problemet. Det som er veldig vanskelig…, sier Terje, og klarer ikke å holde tårene tilbake.

– Det verste er at jeg har dratt ungene inn i det. At jeg har dratt barna mine inn i noe de ikke fortjener. De sitter på farsdagen og venter på om jeg overlever eller ikke. De fortjener det ikke. Det sliter jeg veldig med enda.

KLARER Å STÅ: Selv om Terje har store lammelser i venstre side av kroppen, klarer han å stå og gå i korte perioder. Foto: TV 2

Årsaken til slaget

Terje har store lammelser i venstre side av kroppen, og sitter i rullestol. Likevel er han noen ganger oppe og går, og i det siste har han også klart å bevege venstrearmen litt.

– Jeg sliter med dager, datoer og klokkeslett, men det blir bedre og bedre. For noen uker siden betalte jeg alle regningene mine selv for første gang siden slaget. Det er moro. Bare for to måneder siden var jeg ikke i nærheten av å få til det.

51-åringen er utrolig imponert over det kirurgene på Rikshospitalet gjorde for å redde ham.

– Ja, fy fader, det er helt rått. Hvordan går det an å bli så flinke?, undrer han.

Terje er blitt fortalt at han til sammen ble gjenopplivet syv ganger fra han ble hentet i ambulanse, til han våknet fra koma flere uker etter. Han har også fått vite hva som var årsaken til hjerneslaget.

– Da jeg sovnet på sofaen fredag kveld, holdt jeg hånda inn mot blodåren i halsen. Sammen med lungebetennelsen, utløste det hjerneslaget, sier Terje.

Arteriedisseksjon

Professor Ellisiv B. Mathiesen ved Institutt for klinisk medisin på Universitet i Tromsø er ekspert på hjerneslag. Hun bekrefter at hjerneslag kan oppstå som en kombinasjon av lungebetennelse og trykk mot halsen.

– En infeksjon kan i seg selv øke slagrisikoen. Når det gjelder det å ha noe mot halsen, kan bare veldig lette traumer noen ganger utløse det vi kaller en disseksjon av det indre vegglaget i blodåren, sier Mathiesen.

En slik arteriedisseksjon er ifølge professoren en rift i det indre vegglaget i blodåren, der det indre vegglaget løsner fra det midtre.

– Dette er en av de hyppigste årsakene til slag hos unge pasienter. I denne sammenhengen er en 50-åring ung, ettersom de fleste slag oppstår etter fylte 70 år. Arteriedisseksjon er fortsatt ikke en vanlig årsak til hjerneslag, og ikke noe man skal trenge å advare spesielt mot.

Hva du bør vite: Typiske symptomer på slag er problemer med å snakke, smile eller å løfte armene over hodet. Sliter man med å forstå språk, eller å snakke tydelig, er det grunn til å være mistenksom. Enkelte nevner også balanseforstyrrelser og synsforstyrrelser som symptomer man skal være oppmerksom på. Dersom du mistenker at noen har fått slag, er det viktigste du gjør å ringe 113 umiddelbart. Jo tidligere personen fraktes til sykehus for behandling, jo større er sjansene for at det går bra.

– Jeg skal ut av rullestolen

Terje har allerede overgått forventningene til mange av legene og kirurgene, men selv er han på langt nær ferdig med å trene seg opp igjen. Hans neste mål er ikke noen bagatell.

– Jeg skal sykle Trondheim-Oslo. Når jeg kommer i mål der, er jeg frisk, sier Terje.

SKAL OPP AV STOLEN: Terje er fortsatt aktiv, og er fast bestemt på at han skal ut av rullestolen. Foto: Privat

Han er fast bestemt på å komme tilbake i jobb, og savner også fotballmiljøet. Derfor er et annet mål å bli fotballtrener igjen.

– Jeg skal ut av den rullestolen her, for jeg skal hjelpe andre, slår Terje fast.

Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har ikke ønsket å bidra til artikkelen.