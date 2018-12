Tror Solskjær kan få jobben permanent: – Ser ikke hvordan han kan tape i denne situasjonen

– Kunne Mourinho gjort noe annerledes?

– Hvordan kan jeg fortelle Mourinho hva han skulle gjort annerledes? Han har oppnådd alt og er den beste manageren som har vært i England. Han har en utrolig merittliste. Noen ganger er det bare slik at man er på feil plass til feil tid. Jeg gleder meg heller til å se Jose i hans neste klubb. Da tror jeg at vi får se en annen Jose, sier Warnock.

Frykter United-stjernene slipper seg løs

Hans Cardiff kjemper for å holde seg i Premier League. Nå frykter den rutinerte manageren at Solskjær-ansettelsen skal gi United-stjernene et umiddelbart løft lørdag. Han tror det blir en annerledes taktisk kamp med Solskjær som manager.

– Definitivt. Ikke på grunn av at det er Solskjær og ikke Mourinho. Men fordi spillerne vil gjøre et poeng ut av det. Det kan gi dem frihet. Det er en spesiell situasjon, og de ønsker seg en god opplevelse. Det er slik jeg ser det den verste tiden å møte dem på. Det er så mange spillere som vil bevise noe, sier Warnock.

På pressekonferansen fleipet han litt om at Cardiff ofte har møtt klubber i nye situasjoner denne sesongen.

– Vi har vært uheldig med hjemmekampene våre. Vi møtte Southampton som hadde ny manager. Og vi møtte Leicester etter den tragiske ulykken. Så det eneste som er sikkert nå er at Pochettino blir blir manager i Tottenham et par uker til, siden vi først møter dem over nyttår, fleipet Warnock.

Samtidig, selv om han han mener Solskjær har lite å tape, legger ikke Warnock skjul på at januarvinduets overgangsvindu trolig blir nøkkelen Solskjær må løse for å forlenge United-drømmen.

– Det aller viktigste for alle er å vinne kamper. Det blir forventet at han vinner kamper, så det er ikke noen forskjell. Samtidig ser jeg for meg at han er inne og kiker på januarvinduet allerede. United må være med i teten. Men alle klubber har opp- og nedturer, så blir det interessant å se de neste tolv månedene. Du kan planlegge for det og det, men så skjer det noe helt annet. Alle vet at Solskjær ikke er sett ut som den permanente manageren, men folk blir revet med av resultater og jeg kan ikke se at Solskjær ikke får det, sier Warnock til TV 2 Sporten.

​