Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. De har forsynt seg grovt av markedsandelene, særlig fra dieselbilene som har tapt svært mye salg.

Neste år ligger det an til at vi kan nå en virkelig milepæl: Nemlig at elbilene står for halvparten av alle nybiler solgt her til lands.

Det mener i alle fall Ulf Tore Hekneby som er administererende direktør i Harald A. Møller AS.

De er en del av Møller Mobility Group og Norges største bilimportør med merkene Audi, Seat, Skoda og Volkswagen.

Solgt elbiler i flere år

– Vi tror på en elbilandel opp mot 50 prosent, forutsatt at produksjonen holder tritt med etterspørselen. Det er utrolig interesse rundt de elektriske bilene og det kommer til å fortsette i 2019, sa Hekneby på et møte med pressen denne uken.

Volkswagen har allerede flere år bak seg med betydelig elbilsalg i Norge. Det startet med lille e-Up! – før storselgeren Golf kom i elektrisk versjon. Den har vært en av Norges mest solgte biler siden.

e-Golf har vært en stor suksess i Norge – og lagt grunnlaget for den store elbiloffensiven som nå kommer fra hele Volkswagen-konsernet.

Tre kritiske faktorer

Nå gjør Volkswagen-konsernet seg klare til å lansere en rekke nye elbiler. Det starter med Audi e-Tron som snart er i Norge. Senere er det klart for VW ID, som er først ut i en stor modellserie.

Ulf Tore Hekneby er administererende direktør i Harald A. Møller AS.

– Vi føler absolutt at vi har fabrikken i ryggen. De er utrolig offensive og kommer med mange nyheter, sa Hekneby.

Han pekte samtidig på tre faktorer som kan være kritiske for at elbilsalget skal fortsette å utvikle seg i Norge.

– Videre utbygging av ladeinfrastrukturen blir helt avgjørende når det nå kommer fullverdige, elektriske familiebiler. Man må kunne lade på en helt annen måte enn i dag. Vi er også avhengig av forutsigbarhet rundt elbilfordelene, både avgifter og de ulike bruksfordelene. Dernest kommer teknologiskiftet. I Norge har vi en stor utfordring ved at vi ikke kan eksportere biler med "gårsdagens" teknologi. Her må vi jobbe mot myndighetene, sa Hekneby.

Dette bildet har Volkswagen selv sluppet av sin kommende ID, på test i Sør-Afrika.

Utfordrer Tesla

Enkelt forklart handler dette om de høye norske avgiftene på alle nybiler, bortsett fra de elektriske. Disse gjør bilene dyre i Norge. Uten noen form for refusjon av disse avgiftene ved eksport, er det i praksis nesten ikke mulig å selge norske bruktbiler til utlandet. Mens markedet den andre veien er helt åpent. Dette er noe flere innen bilbransjen har tatt til orde for at må endres.

I dag er elbilen Nissan Leaf Norges mest solgte bilmodell. Deretter følger VW e-Golf og BMW i3, før Tesla Model X og Model S.

Teslas posisjon i det norske markedet er helt unik, men i år har de for første gang fått reell konkurranse. Jaguar er det første merket som for alvor har gått i strupen på Tesla. Snart kommer Audi med sin elektriske SUV, e-Tron. Og neste år får vi starten på det som blir en eksplosjon i antallet elbiler.

VW har en rekke nye elbiler på gang, en av dem er en helt ny versjon av den klassiske "Hippiebussen". Foto: Scanpix

Blir Norges mest solgte?

Blant de største nyhetene er som nevnt ID fra Volkswagen. Her har allerede 9.000 nordmenn registrert seg og vist sin interesse for bilen.

Så langt vet vi ikke veldig mye om bilen, men det er klart at den vil komme med forskjellige batteristørrelse og rekkevidde helt opp mot 550 kilometer. Startprisen skal være på under 250.000 kroner.

Signaler fra både fabrikken og den norske importøren tyder på at det vil komme mye biler til det norske markedet. Da ligger det også i kortene at ID med sannsynlighet vil bli Norges mest solgte bil.

Video: Her er kommende VW ID ute på test

